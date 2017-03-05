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Владимир Якушев подвел итоги Российского инвестиционного форума в Сочи

11:03 05 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: Владимир Якушев: иностранный бизнес проявляет серьезный интерес к Тюменской области

Работа делегации Тюменской области на Российском инвестиционном форуме, который состоялся в Сочи 27 и 28 февраля, принесла неплохие результаты. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в интервью телерадиокомпании "Регион-Тюмень".

"Мы подписали дорожную карту с компанией "Газпром нефть". Документ касается развития сотрудничества в сфере импортозамещения по двум направлениям. Первое - расширение участия тюменских машиностроительных предприятий в программе импортозамещения, которую реализует "Газпром нефть". Второе направление - отказ от зарубежных поставок смазочных материалов, а также используемых в дорожном строительстве битумов и присадок, аналоги которых компания производит в России. Это архиважно для Тюменской области и всей Сибири", - отметил Владимир Якушев.

В наших климатических условиях дорожное покрытие должно отличаться особой прочностью и выдерживать перепады температур от минус 40 до плюс 40 градусов, добавил губернатор.

"Инновационные материалы, которые предлагает компания "Газпром нефть", помогут улучшить качество наших дорог. Совместная работа по подготовке дорожной карты шла несколько месяцев. В итоге получился реалистичный рабочий документ", - рассказал глава региона.

Еще одно соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума заключено с фармацевтическим холдингом "Эвалар", продолжил Владимир Якушев.

"Задача областного правительства - формирование серьезного фармацевтического кластера. Мы рассчитывает, что совместно с компанией "Эвалар" создадим в Тюменской области новое производство. Это будет уже третье фармацевтическое предприятие в регионе. Мы предложили холдингу "Эвалар" достаточно комфортные условия, поэтому надеемся, что решение о строительстве не заставит себя долго ждать", - сказал губернатор.

Третье очень важное для Тюменской области соглашение подписано с компанией "Геонавигационные технологии", рассказал Владимир Якушев.

"Эта компания, которая в результате соглашения станет резидентом Тюменского технопарка, разрабатывает и внедряет программные продукты в сфере бурения скважин. Особенно это касается технологий наклонного бурения. Это тоже импортозамещение. Продукция компании пользуется огромной популярностью у наших нефтяников", - отметил глава региона.

Кроме того, на полях форума Владимир Якушев встретился с послом Италии в России Чезаре Мария Рагальини.

"Нужно сказать, что в последние полтора итальянские компании проявляют очень большой деловой интерес к Тюменской области. И здесь мы можем сравнивать. Если со стороны германских инвесторов такой интерес возник достаточно давно, и уже воплотился в несколько промышленных предприятий, то Италия ничем подобным похвастаться пока не может", - сказал Владимир Якушев.

По словам губернатора, в ходе встречи с послом Италии была достигнута договоренность об обмене бизнес-миссиями.

"В ближайшее время итальянские предприниматели побывают в Тюменской области, а мы проведем в Италии презентацию инвестиционного потенциала региона. Как говорится, лиха беда начало. Надеюсь, в ближайшее время у нас появится и итальянские предприятия", - отметил глава региона.

В рамках форума прошла также традиционная встреча с делегацией Российского-германской торгово-промышленной палаты и немецкими бизнесменами, добавил губернатор.

"Мы всегда с удовольствием общается с нашими германскими партнерами. Наибольший интерес у нас вызвала очень серьезная логистическая компания. Эта тема очень важна не только для Тюменской области, но и для других регионов страны - сегодня все отмечают, что Россия уже наладила производство товаров, но логистика пока отстает", - сказал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: Германия , бурение , Италия , инвестиции , инновации , импортозамещение , нефтегазовая отрасль , Владимир Якушев , инвестиционные проекты , Сочи , инвестиционный форум
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