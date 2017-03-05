Российские ученые рассказали о перспективах препарата от всех видов рака

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Препарат от рака, созданный в Государственном научно-исследовательском институте особо чистых препаратов ФМБА, будет доступным по цене.

Об этом заявил глава Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба, пишет РИА Новости.

Российские ученые создали и успешно протестировали генно-инженерный препарат от всех видов злокачественных опухолей. Владимир Уйба пояснил, что главная проблема заключалась в том, что для проведения исследований кристалл должен быть идеально чистым.

"На Земле в условиях гравитации невозможно его вырастить, он растет как хочет. Белок побывал в космосе, кристалл был получен и изучен нашими учеными и японскими. Подтверждено, что, действительно, его структура соответствует тому, что дальше из него может получаться чистый белок. И такой белок был получен, мы действительно провели доклинику совместно с учеными РАН на мышах и крысах. Меланома и саркома даже в четвертой стадии у мышей и крыс излечена", — сказал он.

Ученый отметил, что теперь нужно провести клинические испытания, которые могут занять два-три года, и будут стоить более 100 млн рублей. Ученые намерены обратиться в Минпромторг, чтобы получить финансирование по программе развития российской фармацевтики.

"Будет ли он работать на других раковых клетках? Мы предполагаем, что будет, потому что особой не видим разницы, потому что идея именно в том, что у препаратане избирательное действие", — подчеркнул Владимир Уйба.