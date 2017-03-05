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Владимир Якушев: иностранный бизнес проявляет серьезный интерес к Тюменской области

11:18 05 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Владимир Якушев: в российской экономике отмечены позитивные тенденции

Интерес иностранных компаний к региону растет, несмотря на антироссийские санкции Запада. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, подводя итоги Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи 27 и 28 февраля.

"Из-за рубежа в наш адрес поступает достаточно много бизнес-предложений, а в 2016 году активность иностранных компаний возросла в разы. В Тюмени побывали несколько серьезных бизнес-миссий. Например, из Южной Кореи. Китайский бизнес тоже начинает проявлять интерес к региону. Есть ряд серьезных контактов, надеюсь, они воплотятся в конкретные проекты. В частности, возможно появление в регионе крупного деревообрабатывающего производства с участием иностранного капитала", - сказал Владимир Якушев.

Компании из Венгрии, Румынии, Азербайджана и Казахстана также очень интересуются перспективами развития бизнеса в Тюменской области, добавил губернатор.

"Несмотря на антироссийские санкции Запада, регион не испытывает недостатка в международных контактах. А самое главное - те проекты, которые были начаты до введения санкций, движутся к завершению. Никто из зарубежных инвесторов от нас не ушел. Интерес иностранных компаний к сотрудничеству с Тюменской областью не уменьшается, появляются новые серьезные предложения", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Тюменской области встретился с послом Италии в России Чезаре Мария Рагальини. В ходе встречи была достигнута договоренность о визите итальянской бизнес-миссии в Тюмени и проведении в Италии презентации инвестиционного потенциала региона.

Кроме того, состоялась традиционная встреча тюменской делегации с представителями Российского-германской торгово-промышленной палаты и немецкими бизнесменами.

Евгений Бабенко

Теги: Азербайджан , Южная Корея , Германия , международное сотрудничество , Италия , Китай , инвестиции , инвестиционный климат , Владимир Якушев , Казахстан , Сочи , инвестиционный форум
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