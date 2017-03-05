Владимир Якушев: в российской экономике отмечены позитивные тенденции

government.ru

Позиция российских регионов будет учтена при разработке основных направлений работы федерального правительства. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, подводя итоги Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи 27 и 28 февраля.

"Премьер-министр России Дмитрий Медведев, по традиции, стал главным действующим лицом форума. Основной темой для обсуждения в этом году стали внутренние проблемы страны, в том числе, связанные с привлечением инвестиций", - сообщил Владимир Якушев.

В рамках форума Дмитрий Медведев провел совещание с руководителями регионов, посвященное межбюджетным отношениям, добавил губернатор.

"Мы обсудили текущие вопросы - как говорится, у кого что болит. Состоялась оживленная дискуссия, в диалоге с представителями федерального правительства было много достаточно острых тем. Сегодня идет работа над стратегическим документом - основными направлениями работы правительства. Премьер-министр подчеркнул, что мнение регионов очень важно", - рассказал Владимир Якушев.

Премьер-министр поставил перед регионами задачи - увеличивать инвестиции, развивать бизнес, помогать предпринимателям, снижать административные барьеры, добавил губернатор.

"Какого-то подведения итогов - кто в передовиках, а кто отстает - формат Сочинского форума не предусматривает, это делается на Петербургском международном экономическом форуме. Там объявляется национальный рейтинг инвестиционной активности регионов. В Сочи никого не хвалили и не ругали. Речь шла о работе по дальнейшему развитию российской экономики", - рассказал Владимир Якушев.

При этом, по словам губернатора, на Российском инвестиционном форуме были отмечены общие для всей страны позитивные тенденции.

"Внутренний валовый продукт страны не падает. Зафиксирована самая низкая с 2014 года инфляция - чуть более пяти процентов. Напомню, в 2015 году этот показатель составил около 14 процентов. Также было отмечено, что субъекты Российской Федерации перестали наращивать свою задолженность. В целом ситуация остается достаточно напряженной, но есть положительная динамика", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко