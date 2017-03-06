Александр Логинов провел две успешные гонки в Финляндии

biathlonworld.com

Представляющий Тюмень биатлонист Александр Логинов завоевал два компkекта наград на этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.

Сначала он стал вторым в спринте. С одним штрафным кругом он всего 2,4 секунды уступил точно стрелявшему партнеру по сборной Александру Поварницыну из Ижевска. Бронза в той гонке досталась украинцу Руслану Ткаленко.

В гонке преследования Поварницына подвела стрельба – он сделал восемь промахов и в итоге не вошел в число 20 лучших. Логинов отправил мимо цели три пули, финишировав первым. Столько же промазал чех Ондрей Моравец, отставший от россиянина почти на 10 секунд. Третьим был Хевард Богетвейт из Норвегии.

В общем зачете Кубка IBU Логинов (у него 180 зачетных баллов) находится на второй позиции. Больше только у олимпийского чемпиона Алексея Волкова из Ханты-Мансийска (212). Российских биатлонистов преследует француз Эмильен Жаклин (129).

Финальный этап Кубка IBU примет Эстония.

Василий Коньков