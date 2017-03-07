Объявлена фотомания с призами

www.kaliningradfoto.ru

Объявлен прием работ на Международный конкурс "Фотомания-2017". Дедлайн 20 апреля.

Приглашаются профессиональные фотографы и любители, а также творческие объединения.

Темы конкурса: "Кто я такой?" (предполагает широкое понимание места в современном мире, жизни, в социуме, творчестве); "Свободная тема".

Ограничений по жанрам фотографии и техникам исполнения нет.

От автора (группы авторов) принимаются коллекции (серии) работ, по заявленной номинации, количеством не более двух серий от автора (группы авторов), не более семи работ в каждой серии; единичные работы, соответствующие заявленной номинации, не более пяти штук от автора (группы авторов).

Один заявитель может подать как серии, так и единичные работы.

Конкурсная выставка станет центральной частью фестиваля "Балтийская биеннале фотографии" в мае 2017 года.

Победители получат по 20 тыс. рублей.

Дополнительно будут отмечены призами и сертификатами от спонсоров лучшие работы по категориям: монохромная фотография; цветовое решение в фотографии; техника ручной печати; экспериментальная фотография; Калининградская региональная фотография.