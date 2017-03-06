Горячая линия по вакцинопрофилактике работает в Тюменской области

Горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики открылась в Тюменской области.

Как сообщает Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, задать вопросы о методах и способах вакцинации, современных вакцинах жители региона могут по телефону 8 (3452) 68-51-91 в будние дни с 9 до 18 часов.

Специалисты расскажут о том, какими способами можно защитить себя и близких от различных инфекций, что такое Национальный календарь профилактических прививок, какие прививки доступны бесплатно, а какие можно поставить только за счет личных средств.

"Наша главная задача - дать жителям Тюменской области как можно больше доступной и достоверной информации о способах профилактики инфекционных заболеваний. Для этого мы используем самые разнообразные инструменты и технологии. Говорим о прививках с экранов телевизоров и страниц газет, разрабатываем и тиражируем информационные плакаты и листовки. Наши специалисты выходят в трудовые коллективы и в образовательные учреждения с лекциями и беседами, проводят тематические телефонные линии. Сейчас мы активно выходим в Интернет и социальные сети, используем возможности персональных мобильных устройств. Многие тюменцы, у которых на смартфонах установлено приложение "Медицина72", наверное, уже заметили приходящие им push-уведомления со здоровыми посылами и призывом пройти вакцинацию", - пояснила заведующий сектором развития профилактической медицины департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Захарченко.

Горячая линия не единственный инструмент информирования о пользе вакцинации. На специализированном ресурсе "Тюменская область – территория здоровья" открыт виртуальный кабинет вакцинопрофилактики. С начала работы его посетили уже более 4 тыс. человек.

Онлайн-прием и консультирование пользователей ведет заведующая кафедрой детских болезней лечебного факультета с курсом иммунологии и аллергологии Тюменского государственного медицинского университета, главный внештатный иммунолог-аллерголог департамента здравоохранения Тюменской области Ольга Рычкова.

В кабинете можно бесплатно получить актуальную и достоверную информацию о том, что такое вакцинация и зачем она проводится, какие вакцины существуют (их состав, правила введения, возможные противопоказания и последствия), а также как повысить иммунитет и защититься от грозных инфекций.

Кроме того, в помощь продвинутым молодым родителям существует мобильное приложение БЕБИ-ГИД, которое не только помогает вести электронную медицинскую карту развития ребенка, но и автоматически составлять для него индивидуальный календарь прививок в соответствии с датой его рождения и национальными рекомендациями. Особенно полезно то, что за несколько дней до отмеченной в календаре прививки приходит напоминание.