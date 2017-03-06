up

6.03.2017 понедельник

EUR 61.985

USD 58.9099

В Тюмени -1..1 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Политика

Иван Квитка: нужно позаботиться о сохранении мемориалов

11:54 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Закон о местах увековечивания памяти и захоронения героев Великой Отечественной войны приняла в первом чтении Госдума.

Законопроект определяет обязанности органов государственной власти и местного самоуправления по содержанию памятников, централизованному учету мест воинских захоронений и четко разграничивает понятия "вечный огонь" и "огонь памяти". Об этом рассказал депутат Государственной думы Иван Квитка на встрече с представителями военно-патриотической организации в рамках региональной недели.

"Мы должны позаботиться о сохранении мемориалов. Это дань памяти героям Великой Отечественной войны, уважительное отношение к нашей истории. Сейчас в законе четко прописаны права тех, кто несет ответственность за поддержание порядка мемориалов. Кроме того, исключается возникновение неоднозначных ситуаций при обслуживании этих сооружений. Всегда было сложно давать оценку случаям, когда огонь в силу объективных финансовых или технических причин не мог поддерживаться постоянно в мемориальных комплексах. Сейчас в рамках закона разделяются названия мемориалов "Вечный огонь", где огонь горит постоянно, и "Огонь памяти", где пламя зажигается периодически, в соответствие с памятными датами", - подчеркнул Квитка.

Отметим, что в Тюменской области активисты Общероссийского народного фронта составляют "Атлас памяти", в который включены памятники, посвященные Великой Отечественной войне, расположенные на территории региона. Этот перечень состоит из порядка 300 мемориалов и ежедневно пополняется, сообщает пресс-служба межрегионального координационного совета партии по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО.

К памятникам Великой Отечественной войны относятся скульптурные, архитектурные и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны.

Теги: Иван Квитка , законопроект , Великая Отечественная война , исторические памятники , Госдума

Последние новости

14:27 Работница почты в Тобольске помогла задержать грабителя
14:16 Школьники в весенние каникулы смогут путешествовать на поездах со скидкой
14:05 Росреестр расширил доступ граждан к данным о недвижимости
13:54 Тюменскому региональному отделению "Единой России" исполнилось пятнадцать лет
13:32 Челябинский завод поставит оборудование для установки по производству полиэтилена "ЗапСибНефтехима"
13:21 "Эра-98" расширяет фирменную торговлю в Тюмени и набирает работников
13:10 Школьникам рассказали о роли советской армии в истории Тюмени Фото
13:00 Горячая линия по вакцинопрофилактике работает в Тюменской области
12:49 Дворец "Пионер" - одно из лучших учреждений дополнительного образования России
12:38 На Ямале из-за потепления ограничили выезд на зимники
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: в российской экономике отмечены позитивные тенденции

Владимир Якушев: иностранный бизнес проявляет серьезный интерес к Тюменской области

Владимир Якушев подвел итоги Российского инвестиционного форума в Сочи

Политика

Тюменскому региональному отделению "Единой России" исполнилось пятнадцать лет

Иван Квитка: нужно позаботиться о сохранении мемориалов

"Единая Россия" внесла законопроект о приоритете показаний общедомовых счетчиков над региональными нормативами

Экономика

Челябинский завод поставит оборудование для установки по производству полиэтилена "ЗапСибНефтехима"

"Эра-98" расширяет фирменную торговлю в Тюмени и набирает работников

Пять участков железной дороги в регионе модернизируют

Общество

Школьники в весенние каникулы смогут путешествовать на поездах со скидкой

Росреестр расширил доступ граждан к данным о недвижимости

Школьникам рассказали о роли советской армии в истории Тюмени

Спорт

Легкоатлет из Тюмени - лучший на всероссийских соревнованиях

Сибиряки озолотились в уральском бассейне

Тюменских футболистов не взяли в Португалию

Происшествия

Работница почты в Тобольске помогла задержать грабителя

В Сургуте осуждена женщина, "заложившая" бомбу в здании администрации района

В Челябинске девушка выпала из окна шестого этажа и осталась жива
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+