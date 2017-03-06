Иван Квитка: нужно позаботиться о сохранении мемориалов

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Закон о местах увековечивания памяти и захоронения героев Великой Отечественной войны приняла в первом чтении Госдума.

Законопроект определяет обязанности органов государственной власти и местного самоуправления по содержанию памятников, централизованному учету мест воинских захоронений и четко разграничивает понятия "вечный огонь" и "огонь памяти". Об этом рассказал депутат Государственной думы Иван Квитка на встрече с представителями военно-патриотической организации в рамках региональной недели.

"Мы должны позаботиться о сохранении мемориалов. Это дань памяти героям Великой Отечественной войны, уважительное отношение к нашей истории. Сейчас в законе четко прописаны права тех, кто несет ответственность за поддержание порядка мемориалов. Кроме того, исключается возникновение неоднозначных ситуаций при обслуживании этих сооружений. Всегда было сложно давать оценку случаям, когда огонь в силу объективных финансовых или технических причин не мог поддерживаться постоянно в мемориальных комплексах. Сейчас в рамках закона разделяются названия мемориалов "Вечный огонь", где огонь горит постоянно, и "Огонь памяти", где пламя зажигается периодически, в соответствие с памятными датами", - подчеркнул Квитка.

Отметим, что в Тюменской области активисты Общероссийского народного фронта составляют "Атлас памяти", в который включены памятники, посвященные Великой Отечественной войне, расположенные на территории региона. Этот перечень состоит из порядка 300 мемориалов и ежедневно пополняется, сообщает пресс-служба межрегионального координационного совета партии по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО.

К памятникам Великой Отечественной войны относятся скульптурные, архитектурные и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны.