Пять участков железной дороги в регионе модернизируют

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Более 2,3 млрд рублей составит объем инвестиций в развитие вюменского региона Свердловской железной дороги в 2017 году. Он увеличится более чем в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом.

Как сообщает пресс-служба филиала ОАО "РЖД", основные инвестиционные проекты реализуются для увеличения пропускной способности магистрали, обеспечения устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта.

Значительная часть средств – более 1,3 млрд рублей – будет направлена на реконструкцию железнодорожного пути. В текущем году на пяти участках (Богданович – Пышминская, Богадинская – Ялуторовск, Озеро Андреевское – Винзили, Сетово – Сузгун, Омутинская – Ламенская) пройдут работы по модернизации пути с усилением инженерных сооружений.

В рамках важнейшего инфраструктурного проекта ОАО "РЖД" по развитию пропускной способности участка Тобольск – Сургут – Коротчаево продолжится масштабная реконструкция станции Тобольск. Инвестиции компании составят более 488 млн рублей.

На развитие и обновление локомотивного комплекса будет направлено 250 млн рублей. Планируется техническое перевооружение локомотивного депо Войновка, строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Тобольск.

На внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте будет направлено 72 млн рублей.