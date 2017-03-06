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Дворец "Пионер" - одно из лучших учреждений дополнительного образования России

12:49 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ДТиС "Пионер"

Дворец творчества и спорта "Пионер" вошел в число лучших учреждений дополнительного образования Уральского федерального округа и Российской Федерации.

Он получил награду как победитель номинации "Лучшее учреждение дополнительного образования" на Всероссийском конкурсе "100 лучших предприятий и организаций России–2016" в рамках конференции Международного форума "Инновации и развитие" в Москве.

Оргкомитет форума выразил признательность за активную деятельность по укреплению конкурентоспособности российского образования директору Дворца "Пионер" Сергею Лысову, сообщает пресс-служба "Пионера".

В декабря 2016 года "Пионер" завоевал золотую медаль в межрегиональном этапе Международного конкурса "Лучшие товары и услуги – Гемма". Представленная на конкурс услуга "Дополнительное образование детей и взрослых по программам физкультурно-спортивной направленности" по результатам заключения независимой экспертной комиссии получила наивысшую оценку, учреждение стало финалистом конкурса. Компании, удостоенные звания лауреата и высшей награды – золотой статуэтки "Гемма", будут объявлены в апреле 2017 года в Новосибирске.

"Это заслуга всего коллектива педагогов и сотрудников Дворца творчества и спорта "Пионер", наставников и партнеров нашего учреждения и, конечно, родителей, которые часто являются полноценными участниками творческой жизни наших художественных, спортивных и технических объединений. Почти три года назад мы обозначили видение будущего – стать лидером национальной системы дополнительного образования, оказывая лучшие услуги по всем направлениям деятельности, предоставляя максимальные возможности для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии и совершенствовании, укрепления здоровья, социальной адаптации и профессиональной ориентации. Динамика инновационной деятельности учреждения – и в содержании образования, и в формах, методиках и технологиях, и в управленческом обеспечении – снижаться не будет", − прокомментировал Сергей Лысов.

Соб. инф.

Теги: ДИ Пионер , конкурс , профориентация , награды , образование , молодежная политика

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