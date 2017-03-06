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В Тюмени обсудят, как повысить качество подготовки кадров для ТЭК

16:49 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

Круглый стол "Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК" состоится в тюменском технопарке в зале "Президент" 30 марта с 10 до 17 часов, начало регистрации - в 9 часов 30 минут.

Как сообщают организаторы, подготовка квалифицированных кадров для реального сектора экономики оставляет желать лучшего. Особенно сложная ситуация сложилась в нефтегазовом комплексе. Несмотря на обилие учебных заведений, отрасли не хватает инженерных кадров и высококвалифицированных рабочих специальностей. Эксперты утверждают, что в данном направлении необходима государственная политика.

В Тюмени основные проблемы развития профессионального образования с 2014 года обсуждают в рамках круглого стола по подготовке кадров для ТЭК. Основной целью очередного заседания является координация действий представителей кадровых служб нефтегазовых, нефтесервисных предприятий с органами власти и учреждениями образования с учетом современных требований к специалистам в сфере ТЭК. В этом году предполагается сделать особый акцент на подготовку квалифицированных рабочих кадров и одновременно с этим сформировать секцию по нефтегазовому сервису и инновационному развитию отрасли.

Круглый стол пройдет при поддержке вновь созданного консорциума "Международный объединенный учебный центр". Его совет возглавил экс-министр энергетики РФ Виктор Калюжный. Президентом назначен доктор технических наук, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, МГУ им. М. В. Ломоносова, Удмуртского государственного университета, вице-президент НП "Союзнефтегазинвест" Александр Хавкин. Ректором центра избран кандидат исторических наук Владимир Леонов. Региональным директором стал директор ДПО "Нефтегазовый образовательный центр" (Тюмень) Юрий Маковский.

Консорциум объединил вузы и негосударственные учебные заведения, которые нацелены на подготовку кадров для реального сектора экономики, включая ТЭК, ЖКХ и другие направления. На круглом столе будет представлена подробная информация о его деятельности.

В блок докладов системы образования войдут также представители опорного Тюменского индустриального университета. Они представят новые подходы вуза к формированию кадров для ТЭК. 

Теги: ТЭК , круглый стол

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