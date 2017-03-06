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Школьники в весенние каникулы смогут путешествовать на поездах со скидкой

14:16 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
rzd.ru

С 50% скидкой смогут путешествовать школьники на поездах дальнего следования во время весенних каникул.

Как сообщает пресс-служба ОАО "РЖД", в дни весенних школьных каникул дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 50%.

Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, с 23 марта по 2 апреля.

Продажа билетов со скидкой будет открыта с 7 марта. Оформить проездные документы можно как в кассе дальнего следования, так и на официальном сайте ОАО "РЖД". Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить при посадке в поезд.

Акция ориентирована в первую очередь на поддержку и стимулирование семейного отдыха – благодаря скидке большее число родителей смогут отправиться в путешествие с детьми.

Напомним, летом 2016 года ОАО "РЖД" на время летних каникул школьникам было продлено действие 50% скидки на проезд в плацкартных вагонах поездов  дальнего следования (ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая). Благодаря введению скидки, количество перевезенных детей с 1 июня по 31 августа увеличилось на 16% по сравнению с уровнем 2016 года.

Теги: школьники , весенние каникулы , скидки , РЖД

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