"Эра-98" расширяет фирменную торговлю в Тюмени и набирает работников

atmr.ru

Магазины под брендом "Эра моря" откроются в разных районах Тюмени.

По словам генерального директора предприятия "Эра-98" Багаудина Ахильгова, есть все условия для выхода на новый этап производства.

"Год назад мы начинали с 50 тонн продукции, теперь 70-80 тонн в месяц. Неиспользованные резервы у нас есть. Под новые задачи будем набирать людей. На производственную линию, на разделку, на фасовку рыбы нам требуются дополнительные силы".

Как сообщает управление информационной политики Тюменского района, общая численность работающих на предприятии - 55-57 человек.

"Еще восьмерых будем подыскивать в марте, - пояснил гендиректор. - Обучение проводим сами".

Руководство завода намерено сделать ставку на фирменную торговлю.

"Мы получаем поддержку от областных властей в работе с торговыми сетями, но работать с ними по-прежнему сложно. Поэтому появилась идея открыть собственные магазины под брендом "Эра моря" в разных районах Тюмени. В ближайшее время наши планы будут связаны с этим проектом", - сообщил Багаудин Ахильгов.

Соб. инф.