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Тюменскому региональному отделению "Единой России" исполнилось пятнадцать лет

13:54 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

15 лет исполнилось Тюменскому региональному отделению "Единой России". Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", 6 марта 2002 года состоялось первое общее собрание Тюменского регионального отделения партии "Единство и Отечество — Единая Россия".

В Тюменской области на момент создания в ней состояло 133 человека, среди которых — Владимир Якушев, Сергей Собянин, Сергей Корепанов, Андрей Артюхов, Иван Квитка, Степан Киричук и другие.

Сейчас членов партии около 23 тыс., более 11 тыс. сторонников, 26 местных отделений, 1 тыс. 202 - "первички".

За 15 лет сделано многое. Свою оценку деятельности регионального отделения "Единой России" дал глава региона Владимир Якушев на форуме партии. В своем выступлении он подчеркнул, что "Единая Россия" не дает пустых обещаний. Развивается проект Медицинский город, цель которого — сделать высокотехнологичную помощь доступной для тюменцев, появились десятки новых промышленных предприятий, продолжается развитие индустриальных парков. В агропромышленном комплексе взят курс на создание гибкой системы поддержки как крупных аграрных предприятий, так и мини-ферм и личных подворий. Решена проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях, все эти годы шла реконструкция и строительство детских садов. Партия проделала большую работу по модернизации среднего и высшего профессионального образования, обеспечению жильем работников бюджетной сферы, переселению из ветхого и аварийного жилья и многое другое.

Теги: Андрей Артюхов , Сергей Корепанов , Единая Россия , Иван Квитка , Степан Киричук , Владимир Якушев , Сергей Собянин

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