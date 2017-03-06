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На Ямале из-за потепления ограничили выезд на зимники

12:38 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
sever-press.ru/

Движение транспортных средств общей массой менее 3,5 тонн разрешили при температуре выше минус 10 градусов до 20 часов на автозимниках Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО). С 20 часов до восьми часов пускают транспорт до 30 тонн. Об этом сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на Ямалавтодор.

Информацию еще по двум зимникам предоставили в дирекции дорожного хозяйства ЯНАО. На зимнюю трассу от Уренгоя до Красноселькупа из-за повышения температуры до 20 часов может выехать только полноприводный транспорт общей массой до 3,5 тонн, с 20 часов до восьми часов - до 25 тонн. На дорогу Салехард – Надым выпускают полноприводные автомобили до 30 тонн.

Оперативную информацию о действующих зимних автодорогах можно получить по телефону в Салехарде 8 (34922) 7-17-04.

Теги: Ямал , зимники

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