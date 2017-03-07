Первый паром из Салехарда в Приобье отправится 25 мая

Фото ИА "Север-Пресс"

Первый паром пойдет по предварительному расписанию из Салехарда в Приобье 25 мая. С открытием навигации между Ямалом и Югрой будут курсировать девять паромов.

Об этом на совещании по организации перевозок на маршруте Салехард – Приобье – Салехард заявил руководитель дирекции транспорта ЯНАО Денис Редькин, сообщает ИА "Север-Пресс".

Компании "Северречфлот" и "Аганречтранс" в этом году добавили на линию еще по одному парому. Традиционно рейсы будут выполнять утром и вечером.

"Дополнительные паромы позволят избежать ажиотажа. Цены должны сохраниться на уровне прошлого года. Некоторые перевозчики снизили расценки на сто пятьдесят-двести рублей", - сказал он.

Генеральный директор судоходной компании "Аганречтранс" Григорий Сандулов заявил, что на своих паромах вместо 35 машин они увеличили вместительность до 40. Он заверил представителей окружной власти, что на комфорте пассажиров это не скажется, рост местомашин произошел за счет поднятия павильона для пассажиров. По его словам, при покупке билетов на сайте компании туда и обратно действует скидка пять процентов.