up

7.03.2017 вторник

EUR 61.8606

USD 58.337

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Первый паром из Салехарда в Приобье отправится 25 мая

15:10 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Первый паром пойдет по предварительному расписанию из Салехарда в Приобье 25 мая. С открытием навигации между Ямалом и Югрой будут курсировать девять паромов.

Об этом на совещании по организации перевозок на маршруте Салехард – Приобье – Салехард заявил руководитель дирекции транспорта ЯНАО Денис Редькин, сообщает ИА "Север-Пресс".

Компании "Северречфлот" и "Аганречтранс" в этом году добавили на линию еще по одному парому. Традиционно рейсы будут выполнять утром и вечером.

"Дополнительные паромы позволят избежать ажиотажа. Цены должны сохраниться на уровне прошлого года. Некоторые перевозчики снизили расценки на сто пятьдесят-двести рублей", - сказал он.

Генеральный директор судоходной компании "Аганречтранс" Григорий Сандулов заявил, что на своих паромах вместо 35 машин они увеличили вместительность до 40. Он заверил представителей окружной власти, что на комфорте пассажиров это не скажется, рост местомашин произошел за счет поднятия павильона для пассажиров. По его словам, при покупке билетов на сайте компании туда и обратно действует скидка пять процентов.

Теги: паромы , Ямал

Последние новости

16:49 В Надыме задержали мужчину за стрельбу по прохожим
16:38 Стихи и песни о женщинах прозвучат в Тюмени
16:27 Тобольский Голливуд: съемки проходят в верхнем и нижнем городе Фото
16:16 Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную
16:05 Лыжный марафон пройдет в Тюмени 8 марта
15:54 В Ишиме назовут любимого доктора
15:43 Общественники просят Генпрокуратуру разобраться с массовым отстрелом бездомных собак в Махачкале
15:32 Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала
15:21 Александр Велижанин: молочный завод "Ситниковский" дает своим работникам стабильность
15:10 Первый паром из Салехарда в Приобье отправится 25 мая
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС"

Политика

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Общественников Тюменской области наделят правом законодательной инициативы

Экономика

Александр Велижанин: молочный завод "Ситниковский" дает своим работникам стабильность

Тюменские промышленники и ученые готовят революцию в нефтегазодобывающей отрасли

Ханты-Мансийский банк перешел на единое программное обеспечение

Общество

Стихи и песни о женщинах прозвучат в Тюмени

Тобольский Голливуд: съемки проходят в верхнем и нижнем городе

В Ишиме назовут любимого доктора

Спорт

Лыжный марафон пройдет в Тюмени 8 марта

Тюменские школьницы добыли золото в "Малиновке"

Теннисистки в Тюмени борются за областной титул

Происшествия

В Надыме задержали мужчину за стрельбу по прохожим

Житель Аромашево незаконно хранил обрез

В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+