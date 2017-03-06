Челябинский завод поставит оборудование для установки по производству полиэтилена "ЗапСибНефтехима"

фото Тобольской промплощадки

"ЗапСибНефтехим" и завод промышленной вентиляции ООО "Феррум" заключили договор на поставку оборудования системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для установки по производству полиэтилена. Первые поставки оборудования завода "Феррум" запланированы на март 2017 года.

В объем поставки входят воздушные центральные кондиционеры, вентиляторы различных типов, индивидуальные тепловые пункты, холодильное оборудование, радиаторы, отапливаемые полы, шкафы автоматики, воздухорегулирующие заслонки и клапаны различных типов. Оборудование отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо для обеспечения комфортных условий труда для персонала завода в технологических зданиях в течение всего года, а также для поддержания требуемых проектных температурных режимов, в соответствие с которыми запроектировано ключевое технологическое оборудование (компрессоры, экструдеры, насосы).

Площадь отапливаемых полов составляет более 6 тыс. кв. м. Предварительная крупноузловая сборка будет произведена на заводе-изготовителе в Златоусте, для этого потребуется сделать около 30 тыс. сварных швов из более чем 100 тонн трубы и 7 тыс. отводов. Финальная сборка тепловых полов будет проводиться на строительной площадке в Тобольске.

Количество центральных кондиционеров превышает сто единиц, вентиляторов – 175 единиц, радиаторов – более 450 единиц, холодильного оборудование – около 100 единиц, станций горячей воды (индивидуальные тепловые пункты) – 16 единиц. Объем поставки составит примерно 160 грузовых фур, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Завод промышленной вентиляции "Феррум" основан в 1991 году в г. Златоусте Челябинской области, специализируется на производстве широкого спектра промышленного оборудования для систем вентиляции и кондиционирования. На сегодняшний день заказчиками завода являются крупнейшие предприятия нефтегазовой, металлургической, атомной и многих других отраслях. Продукция завода "Феррум" установлена более чем на 1 тыс. объектах государственного и регионального значения. Все оборудование полностью отвечает требованиям российских норм.

Поставки материалов для строительства идут на площадку "ЗапСибНефтехима" из 35 регионов России. В строительстве комплекса используются следующие технологические материалы и оборудование отечественного производства: около 1 тыс. единиц технологического оборудования, более 110 тыс. тонн металлоконструкций, около 20 тыс. тонн трубной продукции, более 200 км пластиковой трубы, более 3 тыс. км кабеля.

Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.