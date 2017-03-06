Росреестр расширил доступ граждан к данным о недвижимости

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Новые сервисы, которые позволяют получить четыре вида сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), появились на сайте Росреестра.

Сервисы называются: о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) в его собственности дачи, квартиры, земельные участки; о содержании право- устанавливающих документов; о переходе прав на объекты недвижимости и о кадастровом плане территории.

Выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости содержит обобщенные сведения о недвижимости, расположенной на территории Российской Федерации (отдельных субъектов РФ), находящейся (находившейся) в собственности конкретного правообладателя.

Информация, которая содержится в выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также в выписке о содержании правоустанавливающих документов, относится к сведениям ограниченного доступа. Такие выписки могут быть предоставлены только определенному законом кругу лиц, в том числе самим правообладателям или их представителям, государственным органам.

Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит реквизиты и содержание документа, на основании которого зарегистрировано право, ограничение права, обременение объекта недвижимости.

Выписка о переходе прав на объект недвижимости содержит сведения о каждом из правообладателей объекта недвижимости в очередности согласно записям ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому.

Кадастровый план территории содержит сведения об объектах недвижимости, расположенных в определенном кадастровом квартале, в том числе план (чертеж, схему) таких объектов недвижимости, а также план (чертеж, схему) границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон, расположенных в соответствующем кадастровом квартале. Данная форма сведений из ЕГРН также содержит описание местоположения границ земельных участков в кадастровом квартале и описание местоположения границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде и при личном обращении в офисы многофункционального центра "Мои документы" или Федеральной кадастровой палаты. Сведения из ЕГРН выдаются в течение трех рабочих дней, и в соответствии с законодательством за их предоставление взимается плата.

Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", сообщает пресс-служба управление Росреестра по Тюменской области.

Президент НП "Объединение риэлторов Тюменской области" Николай Левченко считает, что новые сервисы становятся главными инструментами в работе представителей профессиональных сообществ, действующих в сфере недвижимости. "Сейчас вся эта информация, будь то кадастровый план территории или выписка о переходе прав на объект недвижимости, доступна в электронном виде. За счет этого мы экономим самый важный ресурс – время. Уверен, развитие электронных услуг и сервисов Росреестра положительно скажутся на работе специалистов рынка недвижимости и на потребителях услуг", - сказал он.