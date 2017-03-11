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Викуловская школьница выступит с работой о лесовосстановлении на всероссийском конкурсе

08:01 11 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Научно-исследовательская работа викуловской школьницы Марии Куликовой стала лучшей на областном юниорском конкурсе "Подрост".

Маша выступала в номинации "Лесоведение и лесовосстановление". Исследование она посвятила теме апробации и подготовки семян сосны обыкновенной. Среди методов школьница выделила стратификацию, обработку семян стимуляторами роста и удобрениями. Самым сложным этапом, по словам Марии, стал отбор семян – предстояло отобрать по 100 семян для каждой из десяти опытных делянок.

"Когда-то подобной работой занималась Ксения Павловская, победительница  областного конкурса "Лесное наследие Тюмени". Мы продолжаем ее исследование, изучаем оптимальные способы получения качественного посадочного материала сосны – культуры, необходимой для восстановления лесов Викуловского района", - отметила руководитель школьного лесничества "Росток" Оксана Сергеева.

Работа Марии Куликовой отправится на всероссийский этап конкурса "Подрост". В случае отбора школьнице защищать исследование лично и представлять свой опыт работы на секциях. Победители этапа поучаствуют в Международном юниорском лесном конкурсе в составе делегации от России. Финал конкурса намечен на май 2017 года.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , школьные лесничества , исследования , конкурсы

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