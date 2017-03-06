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Астрономическая неделя в Тюмени

18:16 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Меркурий появится на вечернем небе, а Луна достигнет максимального склонения – эти и другие явления могут наблюдать любители астрономии в Тюмени с 6 по 12 марта.

По данным Astronet, самыми доступными для невооруженного глаза остаются Венера и Марс над юго-западным горизонтом. Первую можно увидеть еще до наступления темноты и до 21 часа 30 минут, Марс – до 22 часов 30 минут.

Меркурий можно будет увидеть после прохождения верхнего соединения планеты с Солнцем 6 марта. При этом расстояние между ним и Землей постепенно уменьшается.

Юпитер доступен для наблюдений с 21 часа 40 минут. С 6 февраля по 9 июня он движется по небу в обратном направлении – это не реальный путь планеты, а только видимый с Земли из-за разности скоростей Земли и Юпитера относительно Солнца. Также на неделе спутники планеты разойдутся на максимальное угловое расстояние от Юпитера, что сделает их удобными для наблюдений.  

Сатурн можно рассмотреть на утреннем небе, он появляется у юго-восточного горизонта около 4 часов, кульминации достигает к 7 часам 30 минутам. Скрывается Сатурн около 11 часов. В любительский телескоп можно рассмотреть кольцо планеты, при большем увеличении – его крупный спутник Титан.

Уран можно найти на вечернем небе с помощью телескопа или мощного бинокля. Для этого лучше выехать за город, а для точного поиска воспользоваться звездной картой. Нептун пока недоступен для наблюдений.

Из комет продолжит набирать блеск C/2015 V2 (Johnson) в созвездии Геркулеса. Комета Энке приблизилась к Солнцу, поэтому на небе не будет видна. Еще одна комета - P/Tuttle-Giacobini-Kresak (41P) - перемещается по созведию Малого Льва. Из ярких астероидов для наблюдений остаются доступными Веста в Близнецах и Церера в созвездии Овна.

Евгения Шевцова

Теги: астрономия

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