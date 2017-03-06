Первый документальный спектакль о Тобольске покажут 10 марта

фото Тобольской промплощадки

Премьерные показы документального спектакля "Тобольск. Доска почета" пройдут на Малой сцене Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова 10, 14 и 15 марта.

Эскиз спектакля был представлен в ноябре по итогам работы Лаборатории документального театра – совместного проекта международного фестиваля-школы современного искусства TERRITORIЯ и СИБУРа. Лаборатория проходила под руководством режиссера, актера, профессора школы-студии МХАТ, заслуженного артиста России Дмитрия Брусникина. Первые показы посетили почти 400 зрителей, среди которых глава города, руководители Тобольской промышленной площадки, гости сибирской столицы.

По итогам премьеры эскиза спектакля было принято решение продолжить работу над проектом и создать полноценный спектакль, который останется в репертуаре театра, будет участвовать в фестивалях и гастролях. С 5 марта творческая группа Лаборатории документального театра возобновит работу в Тобольске. В течение недели режиссер-педагог Сергей Щедрин будет репетировать с артистами, чтобы 10 марта жители города смогли увидеть премьеру спектакля.

Как рассказал заслуженный артист России, режиссер Дмитрий Брусникин, делали спектакль о людях. "Мы искренне верим, что у каждого человека есть свое предназначение, как бы пафосно это ни звучало. Подлинная любовь к Родине заключается в том, чтобы ценить и беречь людей. В том, чтобы интересоваться теми, кто живет рядом с тобой. Узнавать и ценить их за то, какие они есть. Это и являлось главной задачей нашего спектакля", - пояснил он.

"В течение года мы провели "АРТ-ЛАБОРАТОРИИ" в шести городах присутствия СИБУРа, каждая из которых была направлена на работу с разными аудиториями в новых нестандартных жанрах. В Тобольске был выбран жанр документального спектакля, ценность которого не только художественная, но и этнографическая, социальная, - сказала главный эксперт функции поддержка инвестиционной деятельности и социальная политика СИБУРа Ирина Бурбо. - Для компании - это возможность больше узнать о городе, лучше понять его жителей, диалог с которыми является важной составляющей гармоничного развития бизнеса. Уверены, что первый документальный спектакль о сибирском городе будет интересен зрителям не только в Тобольске, но и за его пределами".

"Тобольск. Доска почета" - это первый опыт работы тобольского театра в жанре вербатим. В работе над проектом принимало участие более 50 человек (включая кураторов, постановочную и продюсерскую команду и театральные службы). Вначале участникам проекта объяснили и наглядно показали технологии документального театра – вербатим. Этим занялась постановочная группа под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Брусникина, состоящая из его учеников, режиссеров-педагогов Сергея Щедрина и Анастасии Великородной. Драматург Марина Крапивина очертила круг тем и вопросов, которые актеры задавали своим собеседникам - жителям города Тобольск, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

За три летних месяца участники проекта побеседовали и записали на диктофон интервью с 30-ю героями. Когда материал положили на бумагу, получилось 135 страниц текста, с которыми начал работать драматург. Через два месяца работы количество страниц сократилось до 30, а героев осталось 24. Это реальные люди, у каждого из которых своя история, своя судьба. Тоболяки смогут узнать в них соседей, коллег, друзей, а гости познакомятся с современным сибирским городом и его жителями. В рамках подготовки спектакля творческая группа Лаборатории документального театра посетила Тобольскую промышленную площадку, пообщались с сотрудниками, узнали их истории. Поэтому среди персонажей есть и сотрудники компании.

Видео и звук в этом проекте – тоже документальны. Это итог двухнедельного путешествия по Тобольску с камерой и микрофонами Леонида Именных, композитора и медиахудожника. Он не только снимал Тобольск с самых разных сторон, но и "подслушивал" его, фиксируя звуки города, которые в "чистом" и обработанном виде легли в основу музыкального оформления спектакля. В результате со сцены видны 30 тобольских пейзажей и слышны примерно 13 звуков.

Лаборатория документального театра – часть проекта "АРТ-ЛАБОРАТОРИИ", совместной инициатива международного фестиваля-школы современного искусства TERRITORIЯ и СИБУРа. Проект проводится второй год в городах присутствия СИБУРа с целью знакомства с современными культурными тенденциями и развитием потенциала молодых представителей творческих профессий в регионах России.

Проект "АРТ-ЛАБОРАТОРИИ" проводится в рамках направления "Культура" единой благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". Программа запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.