7 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Заводоуковске в 13 часов во Дворце культуры (ул. Вокзальная, 55) откроется передвижная экспозиция "Женское счастье по-советски".
В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики 34) начнется программа "Саундтреки мирового кино".
Этот день в мире:
1803 – в неполные 35 лет умерла Прасковья Шереметева-Жемчугова (урожденная Ковалева или Ковалевская или Горбунова), сначала крепостная актриса графа Николая Шереметева, затем его жена.
1824 - 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже.
1875 – родился Морис Равель, французский композитор (балет "Дафнис и Хлоя", цикл "Отражение", "Испанская рапсодия", сверхзнаменитое "Болеро" и др.).
1876 - Александр Белл запатентовал телефон.
1894 - родился Сергей Лазо, герой гражданский войны, левый эсер.
1908 - мэр американского города Цинциннати Марк Брейт заявил, что женщины физически не способны управлять автомобилем.
1921 - войска под командованием Михаила Тухачевского приступили к подавлению Кронштадтского антикоммунистического восстания.
1925 - умер князь Георгий Львов, в марте-июле 1917 года глава Временного правительства. После Октябрьской революции – в эмиграции.
1928 - родился Владимир Чивилихин, российский писатель, автор произведений на социально-нравственные темы.
1936 - нарушив Локарнский договор 1925 года, Германия начала ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону.
1937 - В "Известиях" опубликовано письмо Николаю Островскому из Рижской тюрьмы от политических заключенных о силе воздействия образа Павки Корчагина.
1945 - гитлеровцы начали последнее крупное наступление против Красной Армии в Венгрии в районе о. Балатон.
1954 - хоккеисты сборной СССР, победив в заключительном матче сборную Канады, со счетом 7:2, впервые стали чемпионами мира.
1982 - кинорежиссер Андрей Тарковский выехал из СССР на Запад.
1987 - на Центральном телевидении появилась передача "До и после полуночи". Ее первым гостем был артист Андрей Миронов.
1991 - Совет рабочих комитетов Кузбасса потребовал отставки президента СССР Горбачева.
1997 - ученые Эдинбурга вывели первую в мире клонированную овцу Долли.
1999 - умер Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, автор картин "Механический апельсин", "Лолита", "Космическая Одиссея-2001", "Сияние", "Цельнометаллическая оболочка".