7 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Заводоуковске в 13 часов во Дворце культуры (ул. Вокзальная, 55) откроется передвижная экспозиция "Женское счастье по-советски".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики 34) начнется программа "Саундтреки мирового кино".

Этот день в мире:

1803 – в неполные 35 лет умерла Прасковья Шереметева-Жемчугова (урожденная Ковалева или Ковалевская или Горбунова), сначала крепостная актриса графа Николая Шереметева, затем его жена.

1824 - 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже.

1875 – родился Морис Равель, французский композитор (балет "Дафнис и Хлоя", цикл "Отражение", "Испанская рапсодия", сверхзнаменитое "Болеро" и др.).

1876 - Александр Белл запатентовал телефон.

1894 - родился Сергей Лазо, герой гражданский войны, левый эсер.

1908 - мэр американского города Цинциннати Марк Брейт заявил, что женщины физически не способны управлять автомобилем.

1921 - войска под командованием Михаила Тухачевского приступили к подавлению Кронштадтского антикоммунистического восстания.

1925 - умер князь Георгий Львов, в марте-июле 1917 года глава Временного правительства. После Октябрьской революции – в эмиграции.

1928 - родился Владимир Чивилихин, российский писатель, автор произведений на социально-нравственные темы.

1936 - нарушив Локарнский договор 1925 года, Германия начала ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону.

1937 - В "Известиях" опубликовано письмо Николаю Островскому из Рижской тюрьмы от политических заключенных о силе воздействия образа Павки Корчагина.

1945 - гитлеровцы начали последнее крупное наступление против Красной Армии в Венгрии в районе о. Балатон.

1954 - хоккеисты сборной СССР, победив в заключительном матче сборную Канады, со счетом 7:2, впервые стали чемпионами мира.

1982 - кинорежиссер Андрей Тарковский выехал из СССР на Запад.

1987 - на Центральном телевидении появилась передача "До и после полуночи". Ее первым гостем был артист Андрей Миронов.

1991 - Совет рабочих комитетов Кузбасса потребовал отставки президента СССР Горбачева.

1997 - ученые Эдинбурга вывели первую в мире клонированную овцу Долли.

1999 - умер Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, автор картин "Механический апельсин", "Лолита", "Космическая Одиссея-2001", "Сияние", "Цельнометаллическая оболочка".