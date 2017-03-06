up

6.03.2017 понедельник

EUR 61.985

USD 58.9099

В Тюмени -1..-3 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

7 марта - события дня

17:54 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Заводоуковске в 13 часов во Дворце культуры (ул. Вокзальная, 55) откроется передвижная экспозиция "Женское счастье по-советски".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики 34) начнется программа "Саундтреки мирового кино".

Этот день в мире:

1803 – в неполные 35 лет умерла Прасковья Шереметева-Жемчугова (урожденная Ковалева или Ковалевская или Горбунова), сначала крепостная актриса графа Николая Шереметева, затем его жена.

1824 - 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже.

1875 – родился Морис Равель, французский композитор (балет "Дафнис и Хлоя", цикл "Отражение", "Испанская рапсодия", сверхзнаменитое "Болеро" и др.).

1876 - Александр Белл запатентовал телефон.

1894 - родился Сергей Лазо, герой гражданский войны, левый эсер.

1908 - мэр американского города Цинциннати Марк Брейт заявил, что женщины физически не способны управлять автомобилем.

1921 - войска под командованием Михаила Тухачевского приступили к подавлению Кронштадтского антикоммунистического восстания.

1925 - умер князь Георгий Львов, в марте-июле 1917 года глава Временного правительства. После Октябрьской революции – в эмиграции.

1928 - родился Владимир Чивилихин, российский писатель, автор произведений на социально-нравственные темы.

1936 - нарушив Локарнский договор 1925 года, Германия начала ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону.

1937 - В "Известиях" опубликовано письмо Николаю Островскому из Рижской тюрьмы от политических заключенных о силе воздействия образа Павки Корчагина.

1945 - гитлеровцы начали последнее крупное наступление против Красной Армии в Венгрии в районе о. Балатон.

1954 - хоккеисты сборной СССР, победив в заключительном матче сборную Канады, со счетом 7:2, впервые стали чемпионами мира.

1982 - кинорежиссер Андрей Тарковский выехал из СССР на Запад.

1987 - на Центральном телевидении появилась передача "До и после полуночи". Ее первым гостем был артист Андрей Миронов.

1991 - Совет рабочих комитетов Кузбасса потребовал отставки президента СССР Горбачева.

1997 - ученые Эдинбурга вывели первую в мире клонированную овцу Долли.

1999 - умер Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, автор картин "Механический апельсин", "Лолита", "Космическая Одиссея-2001", "Сияние", "Цельнометаллическая оболочка".

Последние новости

18:38 Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники
18:27 Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов
18:16 Астрономическая неделя в Тюмени
18:05 Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС" Фото
17:54 7 марта - события дня
17:43 В Тюмени открылся центр госуслуг для бизнеса
17:32 Тюменцам стало доступно мобильное приложение Сбербанка для реализации залогового имущества
17:21 Ямалец получил условный срок за семейные побои
17:10 В Ишиме откроется экспериментальная выставка "Дым отечества"
17:00 Первый документальный спектакль о Тобольске покажут 10 марта Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС"

Владимир Якушев: в российской экономике отмечены позитивные тенденции

Политика

Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов

Тюменскому региональному отделению "Единой России" исполнилось пятнадцать лет

Иван Квитка: нужно позаботиться о сохранении мемориалов

Экономика

Тюменцам стало доступно мобильное приложение Сбербанка для реализации залогового имущества

"ЗапСибНефтехим" в феврале заключил сорок две сделки с российскими компаниями

Челябинский завод поставит оборудование для установки по производству полиэтилена "ЗапСибНефтехима"

Общество

Астрономическая неделя в Тюмени

7 марта - события дня

В Тюмени открылся центр госуслуг для бизнеса

Спорт

Тюменка выиграла золото и серебро чемпионата УФО по плаванию

Легкоатлет из Тюмени - лучший на всероссийских соревнованиях

Сибиряки озолотились в уральском бассейне

Происшествия

Ямалец получил условный срок за семейные побои

Дело о подкупе работника банка рассмотрит тюменский суд

Работница почты в Тобольске помогла задержать грабителя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+