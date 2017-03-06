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В Ишиме откроется экспериментальная выставка "Дым отечества"

17:10 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Ишимского историко-художественного музея

Уникальная экспериментальная выставка "Дым отечества" откроется в Ишимском историко-художественном музее (ул. Ленина, 64) 10 марта в 14 часов. Это совместный проект Омского государственного историко-краеведческого и Ишимского историко-художественного музеев.

Утверждение, что жизнь невозможна без ароматов, легло в основу создания выставки. Эксперимент состоит в том, что впервые каждый комплекс предметов будут сопровождать ароматические композиции и посетитель сможет проверить свое обоняние. Именно нос является разведчиком в этом мире. Человек все в жизни выбирает и оценивает с помощью носа, только не всегда осознает это.

Погружение в атмосферу воспоминаний происходит при объединении двух способов восприятия - зрения и обоняния, что позволяет создавать уникальные многомерные эффекты, без остатка вовлекающие зрителя в процесс созерцания.

Все запахи представлены в виде стеклянных флаконов, которые посетитель может без труда открыть и ощутить аромат, сообщает пресс-служба музея.

Теги: Ишим , выставка

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