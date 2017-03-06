Ямалец получил условный срок за семейные побои

ya-roditel.ru

В Пуровском районе мужчина признан виновным в истязании членов своей семьи, а также в совершении преступлений против порядка управления. Приговором суда ему назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком 3 года 3 месяца условно, с испытательным сроком 4 года, а также он выплатит штраф 10 тыс. рублей каждому полицейскому за высказанные оскорбления.

9 сентября 2016 года в п. Пурпе Пуровского района женщина обратилась в полицию в связи с тем, что ее пьяный супруг ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи. Когда, прибывшие по вызову сотрудники полиции потребовали от мужчины прекратить противоправные действия, он в ответ публично оскорбил участкового уполномоченного полиции, выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью. 11 сентября 2016 года при таких же обстоятельствах обвиняемый вновь оскорбил сотрудника полиции.

С конца февраля по 9 сентября 2016 года мужчина избивал 11-летнюю дочь и супругу. В ходе предварительного следствия он был заключен под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу.