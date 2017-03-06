up

6.03.2017 понедельник

EUR 61.985

USD 58.9099

В Тюмени -1..-3 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Ямалец получил условный срок за семейные побои

17:21 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
ya-roditel.ru

В Пуровском районе мужчина признан виновным в истязании членов своей семьи, а также в совершении преступлений против порядка управления. Приговором суда ему назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком 3 года 3 месяца условно, с испытательным сроком 4 года, а также он выплатит штраф 10 тыс. рублей каждому полицейскому за высказанные оскорбления.

9 сентября 2016 года в п. Пурпе Пуровского района женщина обратилась в полицию в связи с тем, что ее пьяный супруг ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи. Когда, прибывшие по вызову сотрудники полиции потребовали от мужчины прекратить противоправные действия, он в ответ публично оскорбил участкового уполномоченного полиции, выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью. 11 сентября 2016 года при таких же обстоятельствах обвиняемый вновь оскорбил сотрудника полиции.

С конца февраля по 9 сентября 2016 года мужчина избивал 11-летнюю дочь и супругу. В ходе предварительного следствия он был заключен под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу.

Теги: Ямал , семья , суд , побои

Последние новости

18:38 Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники
18:27 Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов
18:16 Астрономическая неделя в Тюмени
18:05 Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС" Фото
17:54 7 марта - события дня
17:43 В Тюмени открылся центр госуслуг для бизнеса
17:32 Тюменцам стало доступно мобильное приложение Сбербанка для реализации залогового имущества
17:21 Ямалец получил условный срок за семейные побои
17:10 В Ишиме откроется экспериментальная выставка "Дым отечества"
17:00 Первый документальный спектакль о Тобольске покажут 10 марта Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС"

Владимир Якушев: в российской экономике отмечены позитивные тенденции

Политика

Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов

Тюменскому региональному отделению "Единой России" исполнилось пятнадцать лет

Иван Квитка: нужно позаботиться о сохранении мемориалов

Экономика

Тюменцам стало доступно мобильное приложение Сбербанка для реализации залогового имущества

"ЗапСибНефтехим" в феврале заключил сорок две сделки с российскими компаниями

Челябинский завод поставит оборудование для установки по производству полиэтилена "ЗапСибНефтехима"

Общество

Астрономическая неделя в Тюмени

7 марта - события дня

В Тюмени открылся центр госуслуг для бизнеса

Спорт

Тюменка выиграла золото и серебро чемпионата УФО по плаванию

Легкоатлет из Тюмени - лучший на всероссийских соревнованиях

Сибиряки озолотились в уральском бассейне

Происшествия

Ямалец получил условный срок за семейные побои

Дело о подкупе работника банка рассмотрит тюменский суд

Работница почты в Тобольске помогла задержать грабителя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+