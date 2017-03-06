В Тюмени открылся центр госуслуг для бизнеса

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Центр госуслуг для бизнеса стал восьмым центром "Мои документы" в Тюмени. В нем можно получить наиболее полную информацию о мерах финансовой и имущественной поддержки для предпринимателей, а также сразу подать заявления на получение услуг.

К услугам граждан здесь 48 окон на двух этажах. Для предпринимателей организован консультационный сектор. В нем ведет прием специально подготовленная группа специалистов. Они готовы проконсультировать по вопросам выбора организационно-правовой формы, по мерам государственной поддержки, услугам корпорации МСП и лицензированию отдельных видов деятельности.

Как отметил директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин, теперь у предпринимателей есть отдельное учреждение для решения своих вопросов. "В новый центр может обратиться как человек, который только планирует открыть свое дело, так и человек, который уже работает на себя давно. Начинающему окажут консультативную поддержку по регистрации, причем одновременно можно подать документы на открытие банковского счета, а уже работающий предприниматель сможет найти новые возможности для ведения своего дела. В центр для бизнеса могут обращаться и физические лица - здесь оказываются все услуги, которые предоставляются в других центрах "Мои документы" в Тюмени", - сказал он.

Центр госуслуг расположился в новом жилом квартале "Новин" по адресу: ул. 50 лет Октября, 57а. Посетителей здесь ждут уже по привычному для тюменских центров госуслуг режиму: шесть дней в неделю с понедельника по субботу с 8 до 20 часов.

Стоит отметить, что центр уже популярен среди горожан. За три дня его посетили более тысячи человек. Среди которых уже два начинающих предпринимателя.

Телефоны для справок: 8-800-25-000-72 (звонок бесплатный), 8(3452) 50-05-91.