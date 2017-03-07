В Тюменской области начали устанавливать дополнительные камеры фотовидеофиксации

t-l.ru

151 комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Тобольске и в Тюмени. В регионе началось создание автоматической системы, которая предоставляют информацию о нарушениях ПДД в Госавтоинспекцию. Ее внедрением занимается один из крупнейших интернет-провайдеров.

Камеры будут установлены на перекрестках в городах Тюмень и Тобольск, автомобильной дороге федерального значения Р404 "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск", автодороге "Обход города Тюмени", а также на участках, где традиционно происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Участки, на которых будут установлены камеры фотовидеофиксации, рекомендованы комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Тюменской области и согласованны с региональной ГИБДД.

Информация с камер будет круглосуточно автоматически направляться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тюменской области по защищенному высокоскоростному каналу связи.

Сейчас связисты проводят работы по прокладке волоконно-оптических линий связи для установки первой очереди комплексов, которые объединят все элементы комплекса в единую систему с централизованным управлением. В дальнейшем планируется установить опоры и металлоконструкции для крепления видеокамер. После будут смонтированы сами видеокамеры.

Проект будет реализовываться поэтапно, так, чтобы каждый законченный элемент аппаратно-программного комплекса был способен функционировать и автоматически фиксировать административные правонарушения.

Главная цель системы – повышение безопасности на автодорогах Тюменской области. Как показывает опыт регионов, где такая система уже реализована, переход к использованию специальных технических средств снижает аварийность более чем на 60%.