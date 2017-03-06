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Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС"

18:05 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел совещание с компаниями "Фортум" и ООО "Корпорация СТС". На повестке дня - перспективы развития и механизмы функционирования системы теплоснабжения Тюмени.

Генеральный директор ОАО "Фортум" Александр Чуваев и представитель акционеров группы компаний ООО "Корпорация СТС" Алексей Бобров подписали необязывающее соглашение о намерении создать совместное предприятие в области теплоснабжения Тюмени.

"Создание совместного предприятия – результат конструктивного диалога  двух крупнейших компаний, шаг в сторону эффективного управления важнейшей системой жизнеобеспечения, оптимизации процессов, аккумулирования сил, средств, ресурсов", - отметил Владимир Якушев.

"Совместная работа позволит повысить эффективность всего теплосетевого комплекса", - подчеркнул Александр Чуваев. Он добавил, что синхронизация инвестиционно-ремонтных программ нормализует работу по технологическим подключениям и увеличит надежность работы всей системы, а обеспечение оптимальных тарифных решений и сокращение управленческих издержек дадут положительный экономический эффект для потребителей.

 "За тепло в городе будет отвечать одна компания, специалисты которой будут обладать всеми необходимыми компетенциями для обеспечения максимально возможного уровня надёжности теплоснабжения. Потребители смогут решать все вопросы в режиме "одного окна", - заявил Алексей Бобров.

В 2011 году администрация Тюмени передала в аренду распределительные тепловые сети "Тепло Тюмени" (филиал компании ПАО "СУЭНКО", входящей в ООО "Корпорация СТС), им же было поручено ведение расчетов с конечными потребителями. В конце 2016 года была принята схема теплоснабжения Тюмени. Решением Министерства энергетики РФ Единой теплоснабжающей организацией в городе определена "Уральская теплосетевая компания" (УТСК), дочернее предприятие ОАО "Фортум". "Фортум" владеет тюменскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые производят электрическую и тепловую энергию в когенерационном цикле.

Совместное предприятие "Фортум" и ООО "Корпорации СТС" должно начать работу до конца 2017 года. Предполагается, что к нему перейдет функция единой теплоснабжающей организации  в Тюмени.

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admtyumen.ru
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Теги: теплоснабжение , Тепло Тюмени , Корпорация СТС , Александр Чуваев , Владимир Якушев , Алексей Бобров

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