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Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

18:38 06 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tobmed.ru

Выполнение поручений главы Тюменской области обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Владимир Якушев 6 марта. Одно из них по итогам рабочей поездки в Тобольск.

Напомним, в январе 2017 года, после посещения "Областной больницы №3", администрации Тобольска были даны поручения подготовить предложения по размещению модульного филиала поликлиники, обсудить и согласовать место его расположения с жителями.

"Главная задача преобразований - разгрузить основное здание и сделать более доступной амбулаторную помощь для тоболяков",- подчеркнул Владимир Якушев. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова проинформировала, что ведомство совместно с администрацией Тобольска провело опрос жителей. Часть горожан высказали мнение на портале города, другие заполнили анкеты в различных учреждениях социальной сферы.

В опросе приняли участие более 7 тыс. человек. 65% из них высказались за размещение филиала поликлиники в микрорайоне 7а. Здесь проживает около 20 тыс. горожан, в здании нужно будет разместить 11 врачебных участков.

По словам Инны Куликовой, рассматривается возможность строительства быстровозводимого здания, в котором разместятся кабинеты приема участковых врачей-терапевтов и педиатров. Здесь же будет производиться забор анализов, УЗИ и другие базовые диагностические процедуры. А вот для получения специализированной помощи, консультаций узких специалистов пациенты будут обращаться в основной корпус. 

Предполагаемый земельный участок для филиала поликлиники уже определен, предстоит выполнить проект быстровозводимого здания и подготовить стройплощадку.

Теги: президиум , Владимир Якушев , Инна Куликова , опрос , больница , Тобольск

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