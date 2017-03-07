В "Пышминской долине" покажут инновации в сельском хозяйстве

atmr.ru

Выставка "Инновации в сельском хозяйстве: сельскохозяйственная техника и оборудование" будет проходить в п. Винзили, агрокластере "Пышминская долина" (26 км объездной автодороги Тюмень - Омск) с 30 по 31 марта.

В ее работе примут участие ведущие российские фирмы, представители государственных сельскохозяйственных структур Уральского федерального округа, науки, иностранные партнеры.

В деловой программе встречи с руководством департамента АПК Тюменской области, руководителями предприятий, представителями бизнеса и финансовых институтов, семинары, совещания, круглые столы, конкурсы, тест-драйвы, мастер-классы.

Для участников будет подготовлена демонстрационная площадка (трактородром и поле) общей площадью более 50 га, где можно показать сельхозтехнику в работе, сообщает управление АПК администрации Тюменского района.

Соб. инф.