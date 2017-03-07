Тюменские компании потратили более сорока миллиардов рублей на интернет-закупки

Фото B2B-Center

41,7 млрд рублей на интернет-закупки потратили компании Тюменской области в 2016 году.

По данным электронной площадки B2B-Center, за год прошло почти 1 тыс. 300 торговых процедур с адресом поставки в регион.

B2B-Center уже используют 5,5 тыс. тюменских компаний. Наиболее активны электроэнергетические, нефтесервисные и машиностроительные предприятия, строительные и сельскохозяйственные холдинги, авиа- и телекоммуникационные компании, а также их поставщики.

Через Интернет компании закупают промышленное оборудование, приборы, спецтехнику, запчасти, трубы и металлопродукцию. Кроме того, выбирают подрядчиков на строительство и реконструкцию различных объектов, техническое обслуживание оборудования, разработку технической документации и осуществление охранных услуг.

Научиться работать на электронной торговой площадке можно на бесплатном семинаре B2B-Center, который пройдет в Тюмени 16 марта. Предварительная регистрация обязательна.

Контакты: 8-800-555-85-19 (доб. 7215, 7235) или event@b2b-center.ru.

Соб. инф.