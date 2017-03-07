Дмитрий Кобылкин и Сергей Сметанюк обсудили вопросы строительства соцобъектов нефтепровода Заполярье - Пурпе

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин провел рабочую встречу с заместителем генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергеем Сметанюком.

По поручению компании "Транснефть" Сергей Сметанюк передал слова благодарности главе региона за всемерное содействие со стороны органов государственной власти и местного самоуправления ЯНАО в реализации инвестиционного проекта строительства нефтепровода Заполярье – Пурпе и вручил книгу "Под Полярной звездой", которую издала компания "Транснефть" к дате пуска в эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе, в которой отражены все этапы предыстории создания уникального нефтепровода, его проектирования и строительства, сообщает АО "Транснефть – Сибирь".

Дмитрий Кобылкин отметил, что на Ямале формируются системообразующие центры нефте- и газодобычи на базе крупных месторождений. В этих условиях пуск в эксплуатацию новой нефтетранспортной системы стал знаковым явлением. Весь период строительства сопровождался тесным диалогом как с органами власти округа, так и с представителями коренных малочисленных народов Ямала, что позволило достичь взаимопонимания по всем вопросам.

На встрече обсуждались проблемы текущего финансирования строительных работ объектов социальной инфраструктуры нового нефтепровода. Дмитрий Кобылкин и Сергей Сметанюк подробно обсудили этапы строительства полигона бытовых отходов в п. Тазовский, где завершились конкурсные процедуры и определился генеральный подрядчик проекта, чтобы максимально использовать время летнего строительного сезона 2017 года.

Еще один вопрос повестки дня – строительство автомобильного мостового перехода через р. Пур. Транспортное сообщение с Заполярьем обеспечивается переправами – ледовыми зимой и понтонными летом. Это оборачивается немалыми затратами на перевозку. По предложению губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа мост через Пур был включен в перечень объектов социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе. ЗАО "Ленпромтранспроект" (Санкт-Петербург) ведет разработку проектной документации. Чтобы ускорить реализацию этого проекта и привлечь к нему дополнительных инвесторов, правительство Ямало-Ненецкого округа приняло решение о создании Концессионного соглашения по строительству и дальнейшей эксплуатации мостового перехода с участием крупнейших нефте- и газодобывающих компаний, работающих на территории региона.

Соб. инф.