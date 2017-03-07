В Тюменской области стартует проект "Бабушки особого назначения"

pfrf.ru

Программу, повышающую безопасность пожилых людей запустят в Тюменской области. В региональном благотворительном фонде "Старшее поколение" и областном геронтологическом центре планируют организовать Академию самообороны и собственной безопасности для граждан пенсионного возраста, сообщает департамента социального развития.

Пожилым людям сложно адаптироваться к современным условиям и темпу жизни. Возрастные изменения, доверчивость, недостаточные правовые знания, несоблюдение простых мер безопасности приводят к плохому распознаванию возможных опасностей.

Пожилых тюменцев будут учить пожарной и электробезопасности, самообороне, безопасному поведению на улицах, а также проведут курс по юридическим и финансовым вопросам. Особый акцент будет сделан на пищевой и лекарственной безопасности.

Старт новому межведомственному проекту "Бабушки особого назначения" будет дан в конце марта. Он включает в себя просветительские и учебные курсы по различным программам и призван стимулировать активность пожилых граждан, которые могут делиться полученными знаниями и навыками со своими сверстниками.