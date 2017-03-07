Тюменские депутаты определяются с выбором кандидатов в Общественную палату

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34 члена Общественной палаты Тюменской области будут избраны депутатами Тюменской областной думы рейтинговым голосованием. Такое решение приняли члены комитета по государственному строительству и местному самоуправлению облдумы 7 марта.

Любопытно, что депутатам предстоит выбирать из 56 человек (именно столько осталось после заседания рабочей группы по этому вопросу).

Как сообщила руководитель этого временного органа Галина Резяпова, были отсеяны всего четыре человека по формальным признакам.

Напомним, Общественная палата Тюменской области состоит из 102 членов, 33 из них назначает губернатор Тюменской области из числа общероссийских и межрегиональный организаций, 34 члена - Тюменская областная дума из числа региональных общественных организаций, остальные 34 члена выбирают уже назначенные 67 человек.

Лариса Рычкова