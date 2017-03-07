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Тюменские депутаты обсудят сдачу ГТО в фитнес-клубах

17:37 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ЦСП72

Сдавать нормы ГТО в фитнес-центрах предложит депутатам гордумы их коллега- посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова.

Инструкторам фитнес-клубов придется пройти процедуру сертификации, а клиентам необходимо предоставлять справку-допуск врача, пишет "Тюмeнская облaсть сегoдня". Навстречу должен пойти и региональный департамент по спорту. Но большинство клиентов фитнес-центров с радостью поддержит эту инициативу, уверена спортсменка.

"Участникам не придется никуда специально ехать, достаточно в назначенный день пройти испытания, которые зафиксируют представители регионального спортивного ведомства и разместят на сайте. Мне кажется, такой подход в разы увеличит количество желающих сдать нормативы ГТО", - рассказала Наталья Проскурякова.

Наталья Проскурякова является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и многократной победительницей главного национального турнира по бодибилдингу.

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