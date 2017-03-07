Стихи и песни о женщинах прозвучат в Тюмени

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Тематические программы, встречи и концерты пройдут в Тюмени 8 марта.

Час громкого чтения в детской библиотеке №2 (ул. К. Маркса, 108) посвящен Всемирному дню чтения вслух. Ребята познакомятся с обзором журналов "Мишутка", "Свирелька", "Муравейник", "Тошка и компания", "Детская энциклопедия", "А почему?", "Геолёнок", "Мурзилка". Начало в 10 часов.

В 2017 году исполняется 375 лет со дня рождения Семена Ремезова. Читатели во время краеведческого часа в библиотеке №15 (ул. Минская, 98/3) узнают о яркой судьбе, неординарной личности уроженца Тобольска, о вкладе в изучение истории России и Сибири. Начало в 10 часов.

Праздничная встреча участниц библиотечного клуба "Гармония" начнется в 11 часов в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3).

На программе в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Щербакова, 11) ребята узнают, как звучит слово "мама" на языках разных народов мира, прочтут стихи и послушают музыкальные композиции о самом родном человеке. Начало в 14 часов.

На очередном праздничном заседании клуба "Тюменочка" в библиотеке №2 (ул. Мира, 31/2) участники услышат песни и стихи о женщине. Начало в 14 часов.

В 14 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется программа "Для милых женщин".

Танцевальная программа "Весна, Женщина, Любовь!" начнется в 18 часов во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179).

Центр русской культуры в 18 часов приглашает на концерт "Пусть всегда будет мама".

В 18 часов 30 минут начнется концертная программа "Музыка весны" в детской школе искусств "Гармония" (пр. Заречный, 4а), сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.