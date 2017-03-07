Умнейших школьников региона наградят медалями

Фото: ИА Тюменская линия

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников завершился в Тюменской области. Имена победителей назовут 10 марта в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

В Тюмени вручать дипломы и медали будут на трех площадках: в Белом зале ТюмГУ , в Тюменском индустриальном университете и в актовом заде колледжа искусств. Для интеллектуальной элиты региона выступят лучшие артисты и музыканты, завершится праздник модным дефиле в национальных костюмах, пишет "AиФ.

В Тобольске для гостей церемонии устроят экскурсии в химико-технологический корпус ТюмГУ, где расскажут о занимательной химии. В Ишиме победители и призеры из 11 муниципалитетов соберутся в филиале ТюмГУ на Ленина, 1. Встречать их будет выставка научных достижений школьников и студентов, здесь же можно будет увидеть историю образования в прошлом и настоящем. Награждать ребят будут представители профильных компаний. Также школьников ждут мастер-классы по 3D-моделированию и робототехнике, общение с кинологами и фотосессия с собаками.

Отметим, что кроме победителей и призеров награды получат ребята, которые отличились в выполнении каких-то заданий, показали нестандартное мышление, творчески подошли к решению или удивили широтой своих знаний.