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СИБУР закрывает потребности российских производителей в полипропилене

11:32 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
sibur.ru
Продолжение: На месторождениях РН - Уватнефтегаза проходит испытания тюменское оборудование

Компания СИБУР в вопросах импортозамещения сделала ключевой шаг еще в 2013 году, когда было запущено производство полипропилена, мощностью 500 тыс. тонн. Российские производители практически ушли от зависимости от импортного полипропилена.

Об этом заявил технический директор ООО "СИБУР-Тобольск" Геннадий Савин на расширенном заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, где были рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию.

"Мы закрываем изначально мощности потребителей России, а потом выходим на международный рынок", - подчеркнул он.

Полипропилен тобольской марки, по оценке специалистов, является одним из самых лучших не только в России, но и в Европе. Из него выпускается уникальное оборудование, части механизмов, шприцы, капельницы, подгузники.

Как отметил технический директор ООО "СИБУР-Тобольск", в 2016 году было модернизировано производство по переработке широкой фракции легких углеводородов. "Сейчас мы перерабатываем 8,5 млн тонн ШФЛУ, - пояснил он. - Часть продукции, которую мы получаем, идет на производство полипропилена, часть – на производство бутадиена, который мы отправляем в Тольятти и Воронеж. Здесь выпускают латексы, которые идут на производство автомобильных шин высокого качества. И их не надо везти из-за границы. Это наш рынок. Мы его заняли".

Геннадий Савин подчеркнул, что по вопросам импортозамещения компания продуктивно сотрудничает с правительством Тюменской области. Предприятия СИБУРа, работающие по всей стране, разместили на тюменских предприятиях заказов более чем на 1 млрд рублей.

При поддержке правительства Тюменской области со II полугодия 2015 года по 2016 год тюменские производители заключили более 280 контрактов на поставку импортозамещающей продукции на общую сумму более 19,7 млрд рублей. Всего за 2015 – 2016 годы нефтегазовые компании приобрели продукции тюменских предприятий на сумму более 42 млрд рублей, без учета услуг и строительных работ.

Борис Олейник

Теги: облдума , полипропилен , ШФЛУ , СИБУР , импортозамещение , Единая Россия , Тобольск , Геннадий Савин
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