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Школьница из Тюмени победила в областной олимпиаде по технологии

11:43 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Десятиклассница Ксения Моисеенко из тюменской школы №37 победила в олимпиаде по технологии.

Второе место заняла Юлия Степина из тобольской гимназии им. Н. Д. Лицмана, третье - Анастасия Вереникина из ишимской школы №8.

В программу олимпиады входит проверка знаний по технике и техническому творчеству у мальчиков; культура дома и декоративно-прикладное творчество – у девочек. Олимпиада по технологии проходит в два тура. В первом участники выполняют тестовые задания и практическую работу по обработке конструкционных материалов, а девочки моделируют швейное изделие. 

Во втором туре участникам предстоит защищать проекты по технологии изготовления изделий и презентовать их. Жюри оценивают оригинальность продукта, использование современных технологий и дизайн. В практическом туре мальчики соревнуются в ручной деревообработке и металлообработке, девочки – в технологии обработки швейных изделий.

Третий год подряд ученица десятого класса новопетровской школы Аромашевского района Сюзанна Садыкова выполняет задания для мальчиков. В 2017 году девушка заняла второе место, уступив победителям, которые разделили первое место: ученику школы №16 Тобольска Ивану Балину и ялуторовчанину Сергею Вотякову из школы №1. Третье место занял Денис Нохрин из ялуторовской школы №1. 

Среди девятых классов фурор произвели воспитанники Николая Усольцева из ялуторовской школы №1 Федор Маслов, Сергей Пиминов и восьмиклассник Егор Комарицын.

У девушек в девятых классах победила Алина Копотилова из гимназии им. Н. Д. Лицмана, второе и третье места соответственно заняли ученицы из Ишима Елизавета Корпусова из школы №8 и Карина Шангина из школы №5.

Торжественная церемония закрытия олимпиады пройдет 10 марта, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: школьники , Ялуторовск , Ишим , олимпиада , Аромашевский район , Тобольск

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