Благотворители помогут беременным тюменкам сохранить детей

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Общественная организация помогает беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Благотворительный проект "Дом для мам" поможет тюменкам, которые хотят сохранить ребенка. Рассказала руководитель Ольга Сметанюк.

"Два года назад под руководством руководителя комиссии по защите семьи, материнства и детства митрополии, протоиерея Ростислава Петрова решили создать центр помощи мамам с детьми и беременным женщинам, попавшим в сложную ситуацию. Готовились, изучали опыт других регионов, потихоньку собирали средства. Сделали объявления в церквях и социальных сетях о том, что требуются вещи для женщин и малышей. Затем появился приют для тех, кто родил, но негде и не на что жить. Если есть возможность, арендуем квартиры для попавших в беду женщин", - рассказала она.

Так же, в приюте помогут женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. За год работы в тюменском центре помощи "Дом для мам" родилось 18 детишек, на его попечении находится более 50 семей и более 150 детей, пишет "Тюменскaя облaсть сегoдня".