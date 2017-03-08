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Тюменцев приглашают на выставку подстаканников

09:14 08 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: kupitkartinu.ru

Выставка "Доспехи для стакана" откроется в музее "Дом Машарова" 16 марта. Об этом сообщает департамента культуры Тюменской области.

Где и когда изобрели подстаканник — история умалчивает, но по-настоящему он прижился и получил широкое распространение именно в России. В других странах этот предмет сервировки чайного стола почти не встречается.  В конце XIX века дамам полагалось пить чай из фарфоровых чашек, мужчины наливали чай в стеклянные стаканы, а чтобы не обжечься стакан помещали в подстаканник.

Подстаканник был универсален во всех смыслах: им пользовались и дома, и не службе, он бытовал у аристократов, и у простолюдинов. Серебряные, медные, расписанные, эмалевые, гладкие и с рисунками – каждый из подстаканников символизирует определенный стиль, исторический момент или целую эпоху. 

Подстаканник настолько демократичен, что не пропал в вихре событий ХХ века, его не отвергли как пережиток прошлого. В новом оформлении он благополучно перекочевал в кабинеты наркомов и генеральных секретарей, превратившись в своеобразный рупор достижений советской эпохи.

Выставка будет работать по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 24. График работы - среда, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00. Четверг с 12:00 до 20:00. Стоимость билета – 30 рублей.

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