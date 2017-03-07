В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку

Фото следственного комитета РФ

Трех жителей Сургута ждет суд. Они ради компенсации по страховке инсценировали перед автоинспекторами столкновение на трассе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, один из обвиняемых через Интернет познакомился со вторым обвиняемым, имеющим в собственности транспортное средство с механическими повреждениями, и предложил инсценировать ДТП, чтобы получить страховую выплату.

Они подыскали третьего соучастника, имеющего страховой полис ОСАГО, для участия в качестве виновника ДТП.

Разместив транспортные средства на автодороге, обвиняемые, обратились к сотрудникам ГИБДД для фиксации факта ДТП. После оформления фиктивного ДТП виновники обратились в страховую компанию.

Полученная сумма страхового возмещения составила 600 тыс. рублей. Однако страховая компания выявила факт и обратилась в правоохранительные органы.