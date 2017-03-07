up

7.03.2017 вторник

EUR 61.8606

USD 58.337

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку

12:49 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Трех жителей Сургута ждет суд. Они ради компенсации по страховке инсценировали перед автоинспекторами столкновение на трассе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, один из обвиняемых через Интернет познакомился со вторым обвиняемым, имеющим в собственности транспортное средство с механическими повреждениями, и предложил инсценировать ДТП, чтобы получить страховую выплату.

Они подыскали третьего соучастника, имеющего страховой полис ОСАГО, для участия в качестве виновника ДТП.

Разместив транспортные средства на автодороге, обвиняемые, обратились к сотрудникам ГИБДД для фиксации факта ДТП. После оформления фиктивного ДТП виновники обратились в страховую компанию.

Полученная сумма страхового возмещения составила 600 тыс. рублей. Однако страховая компания выявила факт и обратилась в правоохранительные органы.

Теги: ОСАГО , мошенничество , Сургут , суд , ДТП

Последние новости

12:49 В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку
12:38 Леонид Юзефович напишет эссе для "Тотального диктанта-2017"
12:27 На месторождениях РН - Уватнефтегаза проходит испытания тюменское оборудование
12:16 В Тобольске сообщники пойдут под суд за кражу партии телевизоров
12:05 Ветерана Елену Ковязину поблагодарили за службу Фото
11:54 Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"
11:43 Школьница из Тюмени победила в областной олимпиаде по технологии
11:32 СИБУР закрывает потребности российских производителей в полипропилене
11:21 Тюменские компании потратили более сорока миллиардов рублей на интернет-закупки
11:10 В "Пышминской долине" покажут инновации в сельском хозяйстве
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС"

Политика

Тюменские депутаты определяются с выбором кандидатов в Общественную палату

Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов

Тюменскому региональному отделению "Единой России" исполнилось пятнадцать лет

Экономика

На месторождениях РН - Уватнефтегаза проходит испытания тюменское оборудование

СИБУР закрывает потребности российских производителей в полипропилене

Тюменские компании потратили более сорока миллиардов рублей на интернет-закупки

Общество

Леонид Юзефович напишет эссе для "Тотального диктанта-2017"

Ветерана Елену Ковязину поблагодарили за службу

Школьница из Тюмени победила в областной олимпиаде по технологии

Спорт

Тюменские школьницы добыли золото в "Малиновке"

Теннисистки в Тюмени борются за областной титул

Тюменский шахматист лидирует в Кубке страны

Происшествия

В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку

В Тобольске сообщники пойдут под суд за кражу партии телевизоров

На пожаре в Нефтеюганске погибли двое
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+