В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку
Фото следственного комитета РФ
Трех жителей Сургута ждет суд. Они ради компенсации по страховке инсценировали перед автоинспекторами столкновение на трассе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, один из обвиняемых через Интернет познакомился со вторым обвиняемым, имеющим в собственности транспортное средство с механическими повреждениями, и предложил инсценировать ДТП, чтобы получить страховую выплату.
Они подыскали третьего соучастника, имеющего страховой полис ОСАГО, для участия в качестве виновника ДТП.
Разместив транспортные средства на автодороге, обвиняемые, обратились к сотрудникам ГИБДД для фиксации факта ДТП. После оформления фиктивного ДТП виновники обратились в страховую компанию.
Полученная сумма страхового возмещения составила 600 тыс. рублей. Однако страховая компания выявила факт и обратилась в правоохранительные органы.