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Леонид Юзефович напишет эссе для "Тотального диктанта-2017"

12:38 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы "Тотального диктанта в Тюмени" в социальной сети

Российский писатель Леонид Юзефович станет автором текста для "Тотального диктанта-2017".

"Мы приглашаем стать автором "Тотального диктанта" в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе", – прокомментировала выбор автора руководитель проекта Ольга Ребковец.

Каждая часть текста будет представлять небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

"Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта 2017 года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух", – рассказал Леонид Юзефович.

Леонид Юзефович – писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Известность к нему пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился детективный роман "Казароза", который высоко оценили критики, и вышел в финал престижного конкурса — премии "Русский Букер". За роман "Журавли и карлики" Леонида Юзефовича назвали лауреатом первой премии "Большая книга" 2009 года. В 2015 году вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке – "Зимняя дорога", в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922–1923 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта Анатолия Пепеляева и забайкальского красного партизана Ивана Строда. За эту работу в 2016 году Леонид Юзефович получил премии "Национальный бестселлер" и "Большая книга".

По словам Ольги Ребковец, 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта в 2017 году. К проекту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые).

"Нам очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов Российской Федерации, но, увы, к нам пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант у себя в регионе еще есть несколько недель, чтобы стать частью большой и дружной команды организаторов проекта", – сообщила она.

Соб. инф.

Теги: Тотальный диктант , Леонид Юзефович

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