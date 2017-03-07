up

7.03.2017 вторник

EUR 61.8606

USD 58.337

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Тобольске сообщники пойдут под суд за кражу партии телевизоров

12:16 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело о хищении крупной партии телевизоров на сумму более двух миллионов рублей передано в суд в Тобольске.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 19 декабря 2016 года 32-летний Алексей  Медведев, находясь на работе, узнал, что в одном из контейнеров находятся коробки с новыми телевизорами. Он предложил своему 30-летнему брату Сергею их похитить. Тот согласился и привлек к совершению преступления  их общего знакомого 26-летнего Константина Шестакова.

Ночью 20 декабря они в белых маскировочных халатах пролезли под забoром и попали на охраняемую территорию, сорвали навесной замок с контейнера  и украли  32 телевизора Shivaki.

Вечером 25 декабря к злоумышленникам примкнул 31-летний Павел Злыгостев. Тем же способом было похищено 42 телевизора Shivaki и три мультимедийных проигрывателя Mystery MDV-7280.

Вечером 11 января 2017 года криминальный квартет вновь наведался в контейнер и украл еще 49 телевизоров Shivaki.

Всего было похищено 123 телевизора и три мультимедийных проигрывателя. Размер ущерба, причиненного организации, составил более 2 млн рублей. При этом братья Медведевы и Шестаков работали в  этой организации.

Кражу обнаружили 13 января 2017 года и на следующий день заявили о ней в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий  18 января 2017 года были задержаны Алексей Медведев и Шестаков, на следующий день - Сергей Медведев. По решению суда они заключены под стражу. Злыгостев находится под подпиской о невыезде.

В ходе следствия  было найдено 80 телевизоров и три проигрывателя, которые возвращены компании.  Братьев Медведевых и Шестакова уволили с работы.

Кроме того, установлено, что ранее, в апреле 2016 года, Сергей Медведев украл у  другой организации шесть светильников стоимостью более 90 тыс. рублей. В январе 2017 года Медведев вернул их обратно организации.

Санкция ч.4 ст. 158 УК РФ ((кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере) предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Теги: кража , уголовное дело

Последние новости

12:49 В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку
12:38 Леонид Юзефович напишет эссе для "Тотального диктанта-2017"
12:27 На месторождениях РН - Уватнефтегаза проходит испытания тюменское оборудование
12:16 В Тобольске сообщники пойдут под суд за кражу партии телевизоров
12:05 Ветерана Елену Ковязину поблагодарили за службу Фото
11:54 Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"
11:43 Школьница из Тюмени победила в областной олимпиаде по технологии
11:32 СИБУР закрывает потребности российских производителей в полипропилене
11:21 Тюменские компании потратили более сорока миллиардов рублей на интернет-закупки
11:10 В "Пышминской долине" покажут инновации в сельском хозяйстве
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС"

Политика

Тюменские депутаты определяются с выбором кандидатов в Общественную палату

Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов

Тюменскому региональному отделению "Единой России" исполнилось пятнадцать лет

Экономика

На месторождениях РН - Уватнефтегаза проходит испытания тюменское оборудование

СИБУР закрывает потребности российских производителей в полипропилене

Тюменские компании потратили более сорока миллиардов рублей на интернет-закупки

Общество

Леонид Юзефович напишет эссе для "Тотального диктанта-2017"

Ветерана Елену Ковязину поблагодарили за службу

Школьница из Тюмени победила в областной олимпиаде по технологии

Спорт

Тюменские школьницы добыли золото в "Малиновке"

Теннисистки в Тюмени борются за областной титул

Тюменский шахматист лидирует в Кубке страны

Происшествия

В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку

В Тобольске сообщники пойдут под суд за кражу партии телевизоров

На пожаре в Нефтеюганске погибли двое
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+