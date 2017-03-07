В Тобольске сообщники пойдут под суд за кражу партии телевизоров

Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело о хищении крупной партии телевизоров на сумму более двух миллионов рублей передано в суд в Тобольске.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 19 декабря 2016 года 32-летний Алексей Медведев, находясь на работе, узнал, что в одном из контейнеров находятся коробки с новыми телевизорами. Он предложил своему 30-летнему брату Сергею их похитить. Тот согласился и привлек к совершению преступления их общего знакомого 26-летнего Константина Шестакова.

Ночью 20 декабря они в белых маскировочных халатах пролезли под забoром и попали на охраняемую территорию, сорвали навесной замок с контейнера и украли 32 телевизора Shivaki.

Вечером 25 декабря к злоумышленникам примкнул 31-летний Павел Злыгостев. Тем же способом было похищено 42 телевизора Shivaki и три мультимедийных проигрывателя Mystery MDV-7280.

Вечером 11 января 2017 года криминальный квартет вновь наведался в контейнер и украл еще 49 телевизоров Shivaki.

Всего было похищено 123 телевизора и три мультимедийных проигрывателя. Размер ущерба, причиненного организации, составил более 2 млн рублей. При этом братья Медведевы и Шестаков работали в этой организации.

Кражу обнаружили 13 января 2017 года и на следующий день заявили о ней в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18 января 2017 года были задержаны Алексей Медведев и Шестаков, на следующий день - Сергей Медведев. По решению суда они заключены под стражу. Злыгостев находится под подпиской о невыезде.

В ходе следствия было найдено 80 телевизоров и три проигрывателя, которые возвращены компании. Братьев Медведевых и Шестакова уволили с работы.

Кроме того, установлено, что ранее, в апреле 2016 года, Сергей Медведев украл у другой организации шесть светильников стоимостью более 90 тыс. рублей. В январе 2017 года Медведев вернул их обратно организации.

Санкция ч.4 ст. 158 УК РФ ((кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере) предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.