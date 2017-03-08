Владимир Якушев: пусть каждая женщина чувствует себя любимой

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Прославляя тюменский регион, его жительницы остаются чуткими и заботливыми мамами и женами, дочерьми и бабушками. Об этом говорится в поздравлении губернатора Тюменской области Владимира Якушева, адресованном женщинам.

"Ваше обаяние и красота, преданность и доброта помогают миру быть лучше. Вы очень многое делаете для развития и процветания родного края, добиваетесь побед и успехов в производстве, науке, предпринимательстве, социальной сфере и спорте. Прославляя регион, вы остаетесь чуткими и заботливыми мамами и женами, дочерьми и бабушками. Мы признаемся вам в самых теплых чувствах, дарим цветы в знак восхищения и любви. Именно вы вдохновляете нас на новые свершения и подвиги, придаете сил и уверенности. Вы заботитесь о своих родных и близких, храните тепло домашнего очага", - отметил губернатор.

Особую признательность Владимир Якушев выразил представительницам старшего поколения: "Мы гордимся вашими подвигами и трудовыми достижениями на благо всей нашей страны".

"Дорогие тюменки! Пусть каждая из вас всегда чувствует себя любимой и нужной. Желаю вам семейного счастья, здоровья, весеннего настроения и радости!", - подчеркнул глава региона.

Соб. инф.