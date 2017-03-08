Митинг памяти разведчика Кузнецова состоится в Тюмени

tsaa.ru

Митинг в память о разведчике Николае Кузнецове начнется у главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья 9 марта в 10 часов. Об этом сообщили управлении по информационной политике вуза.

На митинг соберутся студенты, школьники и представители власти. В семьдесят третью годовщину со дня гибели легендарного разведчика прозвучат музыкальные композиции и театральные постановки "Моменты жизни советского разведчика" от студентов университета.

В 11 часов 45 в доме Буркова (ул. Дзержинского, 30) пройдет презентация авторской песни, посвященная жизни Николая Кузнецова. Организаторы — Государственный аграрный университет Северного Зауралья и Совет ветеранов госбезопасности.

В 1926 году Николай Кузнецов учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме, ныне Государственный аграрный университет Северного Зауралья, но из-за семейных проблем был вынужден перевестись в Талицкий лесной техникум.

Советский разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Награжден званием Героя Советского Союза посмертно.