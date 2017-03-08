up

8.03.2017 среда

EUR 61.7063

USD 58.263

В Тюмени -4..-6 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Митинг памяти разведчика Кузнецова состоится в Тюмени

11:13 08 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
tsaa.ru

Митинг в память о разведчике Николае Кузнецове начнется у главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья 9 марта в 10 часов.  Об этом сообщили управлении по информационной политике вуза.

На митинг соберутся студенты, школьники и представители власти. В семьдесят третью годовщину со дня гибели легендарного разведчика прозвучат музыкальные композиции и театральные постановки "Моменты жизни советского разведчика" от студентов университета.

В 11 часов 45 в доме Буркова (ул. Дзержинского, 30) пройдет презентация авторской песни, посвященная жизни Николая Кузнецова. Организаторы — Государственный аграрный университет Северного Зауралья и Совет ветеранов госбезопасности.

В 1926 году Николай Кузнецов учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме, ныне Государственный аграрный университет Северного Зауралья, но из-за семейных проблем был вынужден перевестись в Талицкий лесной техникум.

Советский разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Награжден званием Героя Советского Союза посмертно.

Последние новости

16:13 Дошкольникам понравилась раскраска "Путешествие по Тюменской области"
15:37 Китайский народный умелец создал картину из шести тысяч алюминиевых банок
14:22 Украина хочет иметь ядерное оружие
13:10 Герои тыла: девочка из Ленинграда Фото
12:34 Родителям будущих первоклашек пора определиться с выбором школы
11:26 В французском зоопарке застрелили носорога
11:13 Митинг памяти разведчика Кузнецова состоится в Тюмени
10:01 Викуловские мини-фермы повышают продуктивность
09:40 Степан Киричук пожелал всем тюменкам счастья, здоровья и любви
09:14 Тюменцев приглашают на выставку подстаканников
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: пусть каждая женщина чувствует себя любимой

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

Политика

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Общественников Тюменской области наделят правом законодательной инициативы

Экономика

Александр Велижанин: молочный завод "Ситниковский" дает своим работникам стабильность

Тюменские промышленники и ученые готовят революцию в нефтегазодобывающей отрасли

Ханты-Мансийский банк перешел на единое программное обеспечение

Общество

Дошкольникам понравилась раскраска "Путешествие по Тюменской области"

Китайский народный умелец создал картину из шести тысяч алюминиевых банок

Украина хочет иметь ядерное оружие

Спорт

"Пурга" в Тюмени: дистанция стала сложнее

Лыжный марафон пройдет в Тюмени 8 марта

Тюменские школьницы добыли золото в "Малиновке"

Происшествия

В французском зоопарке застрелили носорога

В Надыме задержали мужчину за стрельбу по прохожим

Житель Аромашево незаконно хранил обрез
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+