8 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 14 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется финал городского конкурса "Коса – девичья краса".
В Тюмени в 15 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Спартак-2" (Москва).
Этот день в истории:
1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал третий закон движения планет.
1722 — По указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой в Российской империи.
1809 — Вышла в свет первая книга басен Крылова.
1887 — Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.
1888 — В России император Александр III произвел выстрелы из пулемета "Максим".
1910 — решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта объявлен Международным женским днем.
1914 — Вышел в свет первый номер журнала "Работница".
1941 — Основан Летно-исследовательский институт (ЛИИ им. М. М. Громова).
1962 — Дебют группы The Beatles на радио BBC. Они исполнили песню Роя Орбисона Dream Baby.
1965 — Международный женский день 8 Марта стал нерабочим днем.
2014 — исчезновение самолета Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.