8 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется финал городского конкурса "Коса – девичья краса".

В Тюмени в 15 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Спартак-2" (Москва).

Этот день в истории:

1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал третий закон движения планет.

1722 — По указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой в Российской империи.

1809 — Вышла в свет первая книга басен Крылова.

1887 — Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.

1888 — В России император Александр III произвел выстрелы из пулемета "Максим".

1910 — решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта объявлен Международным женским днем.

1914 — Вышел в свет первый номер журнала "Работница".

1941 — Основан Летно-исследовательский институт (ЛИИ им. М. М. Громова).

1962 — Дебют группы The Beatles на радио BBC. Они исполнили песню Роя Орбисона Dream Baby.

1965 — Международный женский день 8 Марта стал нерабочим днем.

2014 — исчезновение самолета Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.