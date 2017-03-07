Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

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Совместное предприятие компании "Фортум" и "Корпорации СТС" позволит повысить надежность системы теплоснабжения Тюмени. Об этом заявил журналистам губернатор Владимир Якушев после подписания соглашения о намерениях двух организаций.

"Мы ежегодно укрепляем систему теплоснабжения областной столицы. В этой работе есть успехи, но все же на сетях нередко происходят аварии с отключением тепла в домах тюменцев. Нужно в более короткие сроки повысить качество и бесперебойную работу всей системы. Кроме того, оперативно обеспечить требующейся инфраструктурой новые застраивающиеся микрорайоны. Для этого нам нужно совместное предприятие, единый оператор, который, избегая споров, будет мобильно решать возникающие вопросы", - подчеркнул Владимир Якушев, назвав подписание соглашения историческим событием.

Генеральный директор ОАО "Фортум" Александр Чуваев отметил, что совместное предприятие с персоналом более тысячи человек получило название СП "Тепло Тюмени". Участие двух организаций в ней будет на равных условиях. По планам СП начнет деятельность к началу отопительного сезона этого года.

"Тарифы для населения в связи с началом работы нового совместного предприятия не поменяются. В перспективе в Тюмени может ожидаться даже некое замедление их роста. Мы планируем значительно уменьшить количество аварий на сетях, снизить сроки их ликвидации и создать один из лучших тепловых комплексов в стране", - выразил уверенность представитель акционеров группы компаний "Корпорация СТС" Алексей Бобров.

Новые условия работы повлияют и на привлечение инвестиций, уверен глава региона. В Тюменской области появится прозрачная система подключения к сетям, когда инвестор согласно дорожной карте заранее будет знать необходимую для своего проекта мощность тепла и стоимость выполнения работ, не дожидаясь заключения индивидуального соглашения. "Тем самым бизнес при строительстве жилого здания или завода сможет просчитывать финансовые модели, рассчитывать риски и выгоду", - пояснил Владимир Якушев.

Напомним, соглашение о намерениях по реализации совместного проекта в области теплоснабжения Тюмени 6 марта подписали генеральный директор ОАО "Фортум" Александр Чуваев и представитель акционеров группы компаний "Корпорация СТС" Алексей Бобров. В совещании также приняли участие председатель совета директоров ООО "Корпорация СТС" Татьяна Черных, заместитель генерального директора по операционной деятельности – главный инженер ОАО "Фортум" Парвиз Абдушукуров, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, начальник главного управления строительства региона Сергей Шустов, глава администрации Тюмени Александр Моор и его заместитель Павел Перевалов.