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На месторождениях РН - Уватнефтегаза проходит испытания тюменское оборудование

12:27 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Легкие мобильные площадки по обустройству месторождений, изготовленные тюменской производственной фирмой "АРС-Пром" успешно прошли испытания на месторождениях ООО "РН - Уватнефтегаз" и сейчас готовятся к тиражированию.

Об этом рассказал руководитель аппарата генерального директора ООО "РН - Уватнефтегаз" Андрей Мединцев на расширенном заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы на тему: "Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли".

"Сейчас на наших месторождениях продолжаются испытания оборудования, произведенного на предприятиях Сибнефтеавтоматика и компании "Тюмень Прибор". Это опытные образы аналогов импортного оборудования, которое применяется на наших месторождениях", - сообщил он. Кроме того, на рассмотрении находится ряд предложений от Ишимского механического завода и научно-технического центра энергосбережения.

Андрей Мединцев заверил, что у российских производителей есть шансы сделать оборудование лучше импортного. Компания, по его словам, рассматривая вопросы замещения конкретного оборудования, уделяет внимание, прежде всего, на эффективности этого оборудования.

"Для нас важно, чтобы кроме равноценной замены, предлагаемое отечественными производителями, оборудование было более надежно, экономично и эффективно", - подчеркнул он. В качестве одного из примеров он привел работу компании из Уфы "Уралгидромаш", которая смогла в коротки срок разработать аналог автоматического бурового ключа, который раньше покупался за границей и стоил не менее 25 млн рублей за один комплект.

"Они разработали паровой автоматический ключ, который на 40% дешевле импортного аналога, и который успешно прошел испытания на наших промыслах. Сейчас эта компания является не только поставщиком Роснефти, но и выходит на рынок для других предприятий", - сообщил Андрей Мединцев.

Он отметил, что с конца 2014 году совместно с департаментом поддержки промышленности Тюменской области была создана комиссия по импортозамещению. Кроме того, представители службы заказчиков компании встречаются со специалистами тюменских предприятий, организуют их выезды на месторождения для оценки перспектив возможного сотрудничества в реальных полевых условиях.

Уватский проект ООО "РН - Уватнефтегаз" в конце 2016 года отметил свое 15-летие. На территории Уватского района, по словам Андрея Мединцева, добыто 91,6 млн тонн нефти.

"В этом году мы планируем запустить в промышленную эксплуатацию три новых месторождения: это Северо-Тамаргинское, Северо-Тямкинское и Косухинское", - сообщил он.

Борис Олейник

Теги: облдума , Андрей Мединцев , РН-Уватнефтегаз , Роснефть , Единая Россия , импортозамещение
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