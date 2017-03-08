9 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов около главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Республики, 7) начнется митинг в память о разведчике Николае Кузнецове.

В Тюмени и Тюменском районе в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) и Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослых.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента лесного комплекса Тюменской области Владимира Артановского "Развитие ЛПК Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов 45 минут в доме Буркова (ул. Дзержинского, 30) начнется презентация авторской песни, посвященной разведчику Николаю Кузнецову.

В Тюмени в 13 часов в в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "О проведенных Управлением ветеринарии Тюменской области мероприятиях по противодействию коррупции в 2016 году".

В Тюмени в 10 часов в информационно-выставочном центре Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, 2 этаж) начнется презентация кинофестиваля "Ноль плюс".

В Тюмени в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора ООО "76 Ойл Тюмень" Андрея Дергоусова.

Тема пресс-конференции: "Тюмень – серьезный игрок мирового рынка IT- технологий на транспорте".

В Тюмени в 15 часов в информационно-выставочном центре Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, 2 этаж) начнется награждение победителей конкурса "Свой дом".

Этот день в мире:

1749 – родился граф Оноре де Мирабо, один из виднейших деятелей Великой Французской революции.

1796 – Наполеон Бонапарт женился на вдове казненного якобинцами офицера Жозефине Богарне.

1814 – родился Тарас Шевченко, украинский поэт и художник, революционный демократ.

1862 – в ходе Гражданской войны в США произошло первое в мировой военной истории морское сражение между броненосными кораблями – "Монитором" северян и "Мерримаком" южан.

1895 – в возрасте 59 лет умер Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель.

1934 – родился первый в мире космонавт – Юрий Гагарин.

1940 – родилась актриса Лариса Голубкина.

1944 – в бою возле с. Боратин в Львовской области погиб Николай Кузнецов - легендарный советский разведчик.

1953 – во время похорон Сталина в чудовищной давке погибли несколько сотен человек, пришедших проститься с вождем.

1955 – родилась итальянская киноактриса Орнелла Мути.