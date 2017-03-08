Выпускникам агроклассов помогут поступить в вуз

Фото администрации Тюменского района

Проект "Агропоколение" реализуется в Тюменской области четыре года. Свидетельства об успешном окончании курсов дают ребятам преимущество при поступлении в вуз, сообщает региональный департамент образования и науки.

Так, например, выпускники агрокласса могут поступить на бюджетное место при равных баллах ЕГЭ. В прошлом году в проекте участвовали более 80 школ из 15 районов области.

"Мне проект дает возможность вместе со школьным аттестатом получить и специальность тракториста-машиниста. Для выпускников сельских школ это огромное подспорье как для дальнейшей учебы, так и в повседневной жизни. Многие ведут подсобное хозяйство. Мы уже сейчас помогаем родителям, работаем на тракторах с навесной техникой", - рассказал ученик 11 класса Асланинской школы Ильнар Сирачев.

Ученики могут пройти профподготовку по 19 направлениям: тракторист-машинист, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, овощевод, цветовод, животновод, рабочий зеленого строительства (ландшафтный дизайн), флорист, хозяйка усадьбы, повар-кондитер. Успешно прошедшие итоговую аттестацию "Агропоколения" получают "Свидетельство об уровне квалификации, профессии".